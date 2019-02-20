Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию началось в 12.00 20 февраля. Оно стало 25 в истории страны и 15 – Владимира Путина. Заранее его содержание не разглашалось. Но ранее президент РФ отмечал, что эта встреча поможет сформулировать определенные идеи. С учетом майских указов эксперты предполагали, что оно будет иметь социальную направленность

Ежегодное послание Владимира Путина Федеральному собранию началось в 12.00 20 февраля. Оно стало 25 в истории страны и 15 – Владимира Путина. Заранее его содержание не разглашалось. Но ранее президент РФ отмечал, что эта встреча поможет сформулировать определенные идеи. С учетом майских указов эксперты предполагали, что оно будет иметь социальную направленность.С первых минут стало понятно, что послание сосредоточено на вопросах внутреннего социального развития страны. Особое внимание президент уделил внимание задачам, обозначенным в майских указах. Наши проекты развития не федеральные, не ведомственные, а национальные, – резюмировал Президент РФ.Снижение рождаемости. Он отметил, что Россия вошла в сложный демографический период. Рождаемость снижается. Но это не значит, что мы смириться должны. Мы смогли переломить в нулевых. Сможем и сейчас добиться возобновления прироста населения, – отметил президент.Владимир Путин предложил повысить ежемесячные выплаты для семей с детьми до 2 прожиточных минимумов (сейчас рассчитывается из 3 прожиточных минимумов). Это позволит в 1,5 раза увеличить суммы пособий. Таким образом, льготой смогут воспользоваться около 70% российских семей.Увеличить пособие по уходу за детьми-инвалидами с 1 июня с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.Снизить налоговую нагрузку для семей с детьми: больше детей – меньше налог на недвижимость. Для проживающих в квартире снизить на 5 кв. метров на каждого ребенка и на 7 кв метров в частном доме. Освободить от налогов на 6 соток земельного участка, принадлежащего многодетным семьям.Правительству РФ и ЦБ РФ нужно снизить ипотеку до 9%. Уже есть льготная ипотека, однако мало кто ей воспользовался, – заявил Владимир Путин. Он считает, что ставка должна субсидироваться на весь срок ипотечного кредита.Президент предложил также выделять 450 тыс. рублей многодетным семьям, взявшим ипотеку. Компенсацию на эту сумму получат семьи, где родился третий или последующий ребенок. Льгота заработает с 1 января этого года – задним числом. Необходимо поддержать индивидуальное строительство, – отметил глава государства. Эта сфера не охвачена ипотекойЗдравоохранение: уровень вырос, но недостаточно. Президент отметил, что уровень отечественного здравоохранения растет, но многих граждан не устраивает. О системе в целом судят по первичному звену – ФАПы, поликлиники. Число ФАПов в селах и малых городах растет. До конца 2020 года медицинская помощь должна быть во всех населенных пунктах. За 2019-2020 годы будут построены еще 1590 ФАПов, – резюмировал президент.Бережливая поликлиника. В некоторых регионах реализуется проект Бережливая поликлиника. Согласно анализу, время в очередях поликлиник сокращается в 3-4 раза. Но их мало. Поручаю в этом году утвердить программу Бережливых поликлиник. В 2021 году необходимо перевести на новые стандарты все детские поликлиники, – сказал президент. Кроме того, Владимир Путин поручил в течение трех лет наладить информатизацию здравоохранения.Дефицит кадров и Земский доктор. Что касается кадров, то как правило дефицит возникает в первичном звене. Президент поручил снять возрастные ограничения для участия в программе Земский доктор, чтобы ею могли воспользоваться специалисты старше 50 лет. 1 млн рублей по программе будет выплачиваться врачам, и 500 тыс. рублей – фельдшерам.Борьба с онкологией. На эти цели будет направлен 1 трлн рублей за 6 лет. Сегодня более 80% детей излечивается. Принципиальное значение имеет ранняя диагностика. В обязательном порядке должна быть введена диспансеризация, – резюмировал президент.