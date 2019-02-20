Киевская пианистка – одна из самых завидных невест Москвы. У нее есть все, что так нравится мужчинам – молодость, гибкий стан, хорошее приданое. Кто еще может похвастаться элитными квартирами, капиталами, всероссийским обожанием?

Киевская пианистка – одна из самых завидных невест Москвы. У нее есть все, что так нравится мужчинам – молодость, гибкий стан, хорошее приданое. Кто еще может похвастаться элитными квартирами, капиталами, всероссийским обожанием?Но главное, бывшей жене Армена Джигарханяна никогда не изменял хороший вкус. Она понимает в моде, знает, как правильно краситься к укладывать волосы, чтобы недостатки стали достоинствами. И одевается она всегда с фантазией.В дорогом магазине у самых стен Кремля Виталина примеряла сиреневое платье из натурального бархата, больше, правда, напоминающее халатик. Оно ей очень идет, поскольку, что называется, и в пир, и в мир. В таком изысканном туалете ее и сняли на камеру прямо в примерочной кабине.Народ в восторге от наряда. "Фантастически выглядишь в этом платье", "Интересный наряд! Цвет красивый! Вам идет", "Дюймовочка", – восхищается народ.А главное следственное управление ГУ МВД России по Москве в это время возбудило уголовное дело в отношении бывшей супруги Армена Джигарханяна и экс-директора его театра Виталины Цымбалюк-Романовской. Киевскую пианистку, обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает ТАСС. По 159-й статье Уголовного кодекса ей грозит до десяти лет колонии. В рамках дела уже проводятся следственные действия, допрошены свидетели.Пока суд да дело, можно и побалвать себя шопингом, красивыми вещами. Как говорится, варежки в колонии под Можайском начать шить никогда не поздно.