В лесхозах Бурятии появились фотоловушки. Следить собираются не за животными, а за черными лесорубами. Они незаконно добывают миллионы кубометров леса, а поймать их и доказать вину очень непросто.

В лесхозах Бурятии появились фотоловушки. Следить собираются не за животными, а за "черными лесорубами". Они незаконно добывают миллионы кубометров леса, а поймать их и доказать вину очень непросто.В бурятских лесхозах появились фотоловушки. Масштабы нелегальной заготовки древесины на территории Бурятии катастрофичны. По сведениям "Общероссийского народного фронта" легальная добыча составляет всего 20 процентов. Остальные 80 добывают "черные" лесорубы. Поймать преступников с поличным достаточно трудно, однако прошлый год стал переломным: выросла раскрываемость, нарушители уже боятся заходить в лес. Почему?Чуть больше 6 миллионов кубометров леса было вырублено в 2017 на территории Бурятии. Однако по результатам спутникового мониторинга "Управления лесного хозяйства" Минобороны России реальная цифра в 6 раз больше.Проблема выявления таких преступлений – отсутствие доказательной базы. Главный аргумент: "Бензопила не моя, я здесь просто гуляю". В таких случаях помочь могут только фотоловушки, которые начали применять в лесхозах Бурятии, начиная с прошлого года. И результаты не заставили себя ждать. Объем незаконно вырубленного леса сократился более чем в 2 раза."Черные лесорубы" работают под покровом ночи, оттого и поймать их было сложно, даже во время патрулирования. Ведь шум моторов и свет фар легко может спугнуть преступников. А вот от зоркого глаза фотокамеры уйти вряд ли получится.Данные приходят в режиме реального времени в электронном виде агентству лесного хозяйства. Инспектор, где бы он ни находился, сразу же может собрать оперативную группу и отправиться на место преступления.В последние 50 лет прошлого века объемы вырубки леса были в разы больше. И, как ни парадоксально, это не наносило вреда экологии. Так как применялся научный подход: рубили в отдаленных районах, возили по специальным дорогам и проводили восстановление массивов.Сегодня почти вся заготовленная древесина идет на продажу в Китай. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, необходимо ввести эмбарго на экспорт леса. Ее поддерживает и сенатор от Бурятии Александр Варфоломеев. Он считает, что помимо запрета на реализацию необходимы и изменения в законодательстве."Нужны очень серьезные меры по, даже не совершенствованию, а исправлению лесного законодательства и внесению необходимых изменений в лесной кодекс, который бы более четко отстраивал всю работу лесной отрасли, который бы вернул лесников в лес, для того чтобы они, как раньше, контролировали все процессы".По словам сенатора, одну из ведущих ролей в этом должны сыграть регионы, богатые лесом, и вместе с профильными органами навести порядок в тайге.