Газпром выиграл спор по искам к двум частным турецким импортерам газа, сообщают деловые СМИ. Речь идет о пересмотре контрактных цен на газ. Российская компания оспаривала действие скидки в 10% от 2015 года.

"Газпром" выиграл спор по искам к двум частным турецким импортерам газа, сообщают деловые СМИ. Речь идет о пересмотре контрактных цен на газ. Российская компания оспаривала действие скидки в 10% от 2015 года.Теперь цена для трейдеров, которые получали сырье дешевле, максимально приблизилась к стоимости газа для государственной Botas.Турецкие частные импортеры покупают у "Газпрома" около 10 миллиардов кубометров "голубого топлива" в год по Трансбалканскому газопроводу. Еще около 17 миллиардов кубометров приобретает государственная Botas.Турция является вторым по величине после Германии импортером российского газа. За последние полтора года поставки в страну существенно снизились. Так, в 2018 году они упали по сравнению с 2017 на 18%. Основной причиной эксперты называют экономическую ситуацию в республике, передает "Россия 24".