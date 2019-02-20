Ситуацию с Украиной и Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обсудят в Вене.

Ситуацию с Украиной и Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности обсудят в Вене.Туда на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ 20 февраля прибудет российская делегация. В ее составе около трехсот человек. Сама сессия пройдет с 21 по 22 февраля.Москва намерена заявить о возможных катастрофических последствиях для всего европейского континента, если Вашингтон все-таки выйдет из ДРСМД, сообщает "Россия 24". Также на повестке будут вопросы по международной безопасности, экономике и правам человека.