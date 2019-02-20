Москвичи смогут выбрать, какой медицинский объект им будет нужен на месте роддома № 10, посредством голосования в Активном гражданине. Роддом был закрыт три месяца назад.

Москвичи смогут выбрать, какой медицинский объект им будет нужен на месте закрытого роддома № 10, посредством голосования в "Активном гражданине". Об этом сообщается на официальном сайте столичного департамента здравоохранения.Роддом № 10 в Зюзине был построен более 65 лет назад. Три месяца назад его закрыли. В СМИ и блогосфере активно обсуждалась приостановка работы единственного в районе Зюзино роддома. Медучреждение было закрыто по решению суда, основанному на предписании Роспотребнадзора, который обнаружил нарушения санитарно-эпидемиологического режима.За последний год роддом №10 выбирали лишь 6-8% рожениц района. Более 90% жительниц района Зюзино делали свой выбор не в пользу этого роддома. В основном они предпочитали ЦПСиР на Севастопольском, больницу им.Юдина, больницу им.Виноградова и больницу им.Пирогова."По результатам проведенной экспертизы здания — без отселения и капитального ремонта деятельность роддома не может быть продолжена, необходимо проектирование и полноценный ремонт. В рамках создания проекта есть возможность сохранить функционал родильного дома, или перепрофилировать его в другое медицинское учреждение. И это решение несомненно должно быть принято с учетом мнения жителей. Для этого в ближайшее время будет запущен опрос на "Активном гражданине", чтобы жители района и округа могли сами выбрать, какой медицинский объект им нужен на этом месте", — говорится на сайте Депзрава.Уточняется, что на данный момент роженицы района Зюзино, планировавшие роды в родильном доме № 10, переведены в Центр планирования семьи и репродукции, являющийся одним из головных медицинских учреждений города.Напомним, современные роддома в Москве имеют индивидуальные родильные боксы, где каждая пациентка рожает отдельно, туда есть возможность пустить на роды мужа или другого сопровождающего. В послеродовых и дородовых палатах есть душ и туалет, возможно совместное пребывание с ребенком, очень большое внимание уделяется вентиляции, кондиционированию.В настоящее время ведется и планируется строительство сразу трех объектов родовспоможения в Москве: перинатально-кардиологического корпуса ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова, неонатального корпуса с консультативно-диагностическим центром роддома № 4 ГКБ имени В.В. Виноградова и родильного дома в составе новой больницы в Коммунарке.