Известного спортивного журналиста не взяли на чемпионат Европы по биатлону. Комментировать состязания вместо Дмитрия Губерниева будет другой эксперт.

Известного спортивного журналиста не взяли начемпионат Европы по биатлону. Комментировать состязания вместо Дмитрия Губерниева будет другой эксперт.Трансляции соревнований в Белоруссии станет освещать Леонид Народицкий. До этогоон комментировал биатлонные соревнования на этапах Кубка мира и мужские гонкина Олимпийских играх.Дмитрий Губерниев не сможет участвовать в трансляциях. Дело в том, что в периодчемпионата Европы по биатлону он будет работать на первенстве мира по лыжнымвидам спорта. "Губерниев будет комментировать лыжные гонки,а его коллега Тарас Тимошенко – прыжки с трамплина и лыжное двоеборье", – цитируетпредставителя пресс-службы "Матч ТВ" РИА Новости.Чемпионат Европы по биатлону пройдетв белорусском городе Раубичи с 20 по 24 февраля, передает телеканал . В его рамках состоятся восемьгонок. Это смешанные эстафеты, индивидуальные, спринтерские гонки и пасьюты.Чемпионат мира по лыжнымвидам спорта стартует 20 февраля в австрийском Зеефельде. В рамках турнира спортсменамибудет разыграно 12 комплектов медалей в шести дисциплинах.Ранее стало известно, чтороссийский биатлонист Евгений Гараничев не смог принять участие в смешанной эстафете на этапеКубка мира в Солт-Лейк-Сити в США. Спортсмен опоздал на старт гонкипреследования и был дисквалифицирован.