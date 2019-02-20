Известного спортивного журналиста не взяли на
чемпионат Европы по биатлону. Комментировать состязания вместо Дмитрия Губерниева будет другой эксперт.
Известного спортивного журналиста не взяли на
чемпионат Европы по биатлону. Комментировать состязания вместо Дмитрия Губерниева будет другой эксперт.
Трансляции соревнований в Белоруссии станет освещать Леонид Народицкий. До этого
он комментировал биатлонные соревнования на этапах Кубка мира и мужские гонки
на Олимпийских играх.
Дмитрий Губерниев не сможет участвовать в трансляциях. Дело в том, что в период
чемпионата Европы по биатлону он будет работать на первенстве мира по лыжным
видам спорта. "Губерниев будет комментировать лыжные гонки,
а его коллега Тарас Тимошенко – прыжки с трамплина и лыжное двоеборье", – цитирует
представителя пресс-службы "Матч ТВ" РИА Новости.
Чемпионат Европы по биатлону пройдет
в белорусском городе Раубичи с 20 по 24 февраля, передает телеканал . В его рамках состоятся восемь
гонок. Это смешанные эстафеты, индивидуальные, спринтерские гонки и пасьюты.
Чемпионат мира по лыжным
видам спорта стартует 20 февраля в австрийском Зеефельде. В рамках турнира спортсменами
будет разыграно 12 комплектов медалей в шести дисциплинах.
Ранее стало известно, что
российский биатлонист Евгений Гараничев не смог принять участие в смешанной эстафете на этапе
Кубка мира в Солт-Лейк-Сити в США. Спортсмен опоздал на старт гонки
преследования и был дисквалифицирован.