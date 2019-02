На презентации в Париже компания Huawei пообещала представить новые модели, которые перепишут правила на рынке Android-смартфонов. Презентация устройств намечена на 26 марта, сообщил производитель в официальном твиттере.

На презентации в Париже компания Huawei пообещала представить новые модели, которые "перепишут правила" на рынке Android-смартфонов. Презентация устройств намечена на 26 марта, сообщил производитель в официальном твиттере. Судя прикрепленному к записи видеоролику, один из вариантов P30 будет обладать высококлассным оптическим зумом, позволющим многократно приближать картинку без потери качества.Rules were made to be rewritten. Paris, 26.03.2019. #RewriteTheRules #HUAWEIP30 pic.twitter.com/hFzZI3pVYr— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) 19 февраля 2019 г.Место для анонса новинок было выбрано неслучайно. Прошлогодний флагман P20, оказавшиеся весьма успешным (читайте наш обзор), тоже представляли в столице Франции. Если новые модели покажут в конце марта, то Huawei вряд ли привезет что-то стоящее на выставку Mobile World Congress (MWC) 2019, которая пройдет в Барселоне с 25 по 28 февраля.∎Huawei представила преемника популярного смартфона Honor 9 Lite читайте такжеКак ожидается, компания представит как минимум две модели: P30 и P30 Pro. Их прямых конкурентов, Galaxy S10 и Galaxy S10 Plus, Samsung анонсирует уже завтра, 20 февраля. P30 приписывают бескрайний дисплей с каплевидной "челкой" и разрешением 1080х2340 пикселей, 3,5-мм аудиовход для наушников, тройную основную камеру, встроенный под экран сканер отпечатков пальцев и функцию беспроводной зарядки.