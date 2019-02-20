В Госдуме выступили с идеей предоставить ипотечные каникулы обманутым дольщикам. Так депутат Александр Якубовский прокомментировал предложение президента ввести такую льготу для заемщиков, потерявших источник дохода.

В Госдуме выступили с идеей предоставить ипотечные каникулыобманутым дольщикам. Так депутат Александр Якубовский прокомментировал предложениепрезидента ввести такую льготу для заемщиков, потерявших источник дохода.Глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" позащите прав дольщиков напомнил, что идея о введении ипотечных каникул уже обсуждаласьна площадке партии. "Нам стало ясно, что вопрос о введении ипотечныхканикул следует рассматривать комплексно. С одной стороны, как сегодня сказал президент,они должны коснуться тех, кто остался без дохода, а с другой – и тех, когообманул застройщик", – сказал Якубовский.По словам депутата, любые инициативы, направленные наподдержку людей, вложивших средства в приобретение жилья с помощью ипотеки,найдут поддержку у граждан и помогут властям решить проблемы дольщиков. Приэтом Якубовский отметил, что перечень тех, кого в итоге коснутся ипотечныеканикулы, еще необходимо уточнить.Выступая 20 февраля с ежегодным посланием к Федеральному собранию,президент Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан,которые лишились дохода. "Для защиты людей нужны дополнительныезаконодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы отсрочкупо платежам граждан, которые лишились дохода", – сказал глава государства.Защита прав участников долевого строительства – один изприоритетов в работе Госдумы VII созыва. Летом 2017 года депутаты приняли законо создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагаетпрозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему сзащитой прав вкладчиков принципу.Принятию закона предшествовали масштабные парламентскиеслушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие пострадавшиеот недобросовестных застройщиков граждане из разных регионов, представителизаконодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительнойотрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочаягруппа, в которую вошли представители всех фракций Думы.По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошлии в российских регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представителирегиональных и муниципальных властей, а также руководители строительныхкомпаний и силовики.