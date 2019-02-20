В Госдуме выступили с идеей предоставить ипотечные каникулы
обманутым дольщикам. Так депутат Александр Якубовский прокомментировал предложение
президента ввести такую льготу для заемщиков, потерявших источник дохода.
В Госдуме выступили с идеей предоставить ипотечные каникулы
обманутым дольщикам. Так депутат Александр Якубовский прокомментировал предложение
президента ввести такую льготу для заемщиков, потерявших источник дохода.
Глава рабочей группы президиума генсовета "Единой России" по
защите прав дольщиков напомнил, что идея о введении ипотечных каникул уже обсуждалась
на площадке партии. "Нам стало ясно, что вопрос о введении ипотечных
каникул следует рассматривать комплексно. С одной стороны, как сегодня сказал президент,
они должны коснуться тех, кто остался без дохода, а с другой – и тех, кого
обманул застройщик", – сказал Якубовский.
По словам депутата, любые инициативы, направленные на
поддержку людей, вложивших средства в приобретение жилья с помощью ипотеки,
найдут поддержку у граждан и помогут властям решить проблемы дольщиков. При
этом Якубовский отметил, что перечень тех, кого в итоге коснутся ипотечные
каникулы, еще необходимо уточнить.
Выступая 20 февраля с ежегодным посланием к Федеральному собранию,
президент Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан,
которые лишились дохода. "Для защиты людей нужны дополнительные
законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы отсрочку
по платежам граждан, которые лишились дохода", – сказал глава государства.
Защита прав участников долевого строительства – один из
приоритетов в работе Госдумы VII созыва. Летом 2017 года депутаты приняли закон
о создании компенсационного Фонда долевого строительства. Документ предполагает
прозрачный механизм защиты участников долевого строительства по схожему с
защитой прав вкладчиков принципу.
Принятию закона предшествовали масштабные парламентские
слушания по проблемам обманутых дольщиков. В них приняли участие пострадавшие
от недобросовестных застройщиков граждане из разных регионов, представители
законодательной и исполнительной ветвей власти различных уровней, строительной
отрасли, а также правоохранительных органов. В итоге была создана рабочая
группа, в которую вошли представители всех фракций Думы.
По рекомендации Вячеслава Володина подобные слушания прошли
и в российских регионах. Помимо дольщиков, в них приняли участие представители
региональных и муниципальных властей, а также руководители строительных
компаний и силовики.