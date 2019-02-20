Более 500 человек эвакуированы при пожаре из общежития в Иркутске, один спасенный госпитализирован с отравлением угарным газом.

Более 500 человек эвакуированы при пожаре из общежития в Иркутске, один спасенный госпитализирован с отравлением угарным газом.По данным регионального МЧС, сообщение о пожаре поступило в шесть часов утра по местному времени (1​​​.00 по Москве). Когда спасатели прибыли, из окна комнаты на пятом этаже шел густой дым; эмчеэсовцам пришлось обходить и вскрывать каждую комнату в поисках людей. Сам пожар потушили в течение пяти минут.Из здания были эвакуированы более 500 человек. Один из спасенных был доставлен в больницу с отравлением угарным газом, передает РИА Новости.