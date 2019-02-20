Представители крупного американского издательства DC Comics отказались выпускать комикс Второе пришествие, посвященный Иисусу Христу. Проект закрыли из-за протестов верующих, которые собрали 200 тысяч подписей против выхода кощунственной графической новеллы.

Представители крупного американского издательства DC Comics отказались выпускать комикс "Второе пришествие", посвященный Иисусу Христу. Проект закрыли из-за протестов верующих, которые собрали 200 тысяч подписей против выхода "кощунственной" графической новеллы, сообщает Guardian.Комикс "Второе пришествие" должен был рассказывать о возвращении Христа на Землю и его противостоянии с Человеком-солнцем, которому в отсутствие Сына Божьего начали поклоняться люди.Против выпуска комикса выступили представители консервативной правозащитной организации CitizenGo. Они назвали проект оскорбительным, поинтересовавшись у издателей, собираются ли они выпускать подобные комиксы про Будду и пророка Мухаммеда.Авторы комикса, сценарист Марк Расселл и художник Ричард Пейс, забрали у DC права на издание "Второго пришествия" и начали искать другое, более смелое издательство для реализации своей задумки.