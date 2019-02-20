Артистка сделала шокирующее признание. Настя Каменских рассказала, что ей неоднократно предлагали деньги за интимные отношения.

Артистка сделала шокирующеепризнание. Настя Каменских рассказала, что ей неоднократно предлагали деньги заинтимные отношения.Звезда отметила, что по поводу секса у нее довольно конкретнаяпозиция. Настя пояснила, что из-за ее сценического образа у многих мужчин создавалосьошибочное впечатление о ее чтобы легкомысленности.Парни просто хотели переспать с за деньги. По словамисполнительницы, вожделеющие ее мужчины пытались договориться об этом с музыкантомПотапом."У меня с этимвсе конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной заденьги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили "поговори с этойтелкой", потому что я сразу по мордам...", – поделилась Каменских в эфире шоу "Слава+".Знаменитость констатировала, что есть грубые и избалованные мужчины, которые думают, что все продается.Такие представители сильного пола Настю Каменских возмущают.Каменских добавила, что такое отношение ее задевает, посколькуона молодая и успешная женщина, и ее интересуют только серьезные отношения. "Для меня это принципиальная позиция", – заявила певица.Отметим, Настяполучила популярность, выступая в дуэте с рэпером Потапом. Поклонникисчитали, что у участников дуэта роман. Однако с 2017 года Настя строит сольнуюкарьеру и считается одной из самых успешных певиц Украины. О личной жизнизвезда не распространяется, известно лишь, что пока Каменских не замужем.