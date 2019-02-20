Артистка сделала шокирующее
признание. Настя Каменских рассказала, что ей неоднократно предлагали деньги за
интимные отношения.
Артистка сделала шокирующее
признание. Настя Каменских рассказала, что ей неоднократно предлагали деньги за
интимные отношения.
Звезда отметила, что по поводу секса у нее довольно конкретная
позиция. Настя пояснила, что из-за ее сценического образа у многих мужчин создавалось
ошибочное впечатление о ее чтобы легкомысленности.
Парни просто хотели переспать с за деньги. По словам
исполнительницы, вожделеющие ее мужчины пытались договориться об этом с музыкантом
Потапом.
"У меня с этим
все конкретно, бывали разные мужчины, и многие хотели переспать со мной за
деньги. Даже когда-то подходили к Потапу и просили "поговори с этой
телкой", потому что я сразу по мордам...", – поделилась Каменских в эфире шоу "Слава+".
Знаменитость констатировала, что есть грубые и избалованные мужчины, которые думают, что все продается.
Такие представители сильного пола Настю Каменских возмущают.
Каменских добавила, что такое отношение ее задевает, поскольку
она молодая и успешная женщина, и ее интересуют только серьезные отношения. "Для меня это принципиальная позиция", – заявила певица.
Отметим, Настя
получила популярность, выступая в дуэте с рэпером Потапом. Поклонники
считали, что у участников дуэта роман. Однако с 2017 года Настя строит сольную
карьеру и считается одной из самых успешных певиц Украины. О личной жизни
звезда не распространяется, известно лишь, что пока Каменских не замужем.