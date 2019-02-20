Совет Госдумы обсудил предстоящую работу над реализацией послания президента Федеральному собранию. Документу дадут оценку в регионах и рассмотрят на Совете законодателей.

Совет Госдумы обсудил предстоящую работу над реализациейпослания президента Федеральному собранию. Документу дадут оценку в регионах и рассмотрятна Совете законодателей.Как сказал спикер Думы Вячеслав Володин, это важно, поскольку многие темы,затронутые в обращении президента к Федеральному обранию, относятся к вопросамсовместного ведения, и тут важно учесть предложения регионов.Для ускорения выполнения поручений президента решено создатьрабочую группу, которая системно займется выработкой предложений по подготовкезаконопроектов, сообщил Володин. Активная работа будет вестись с регионами: необходимонастроить обратную связь с депутатами на местах.Также, по словам спикера, будет проделана оперативная работас правительством и экспертным сообществом. Многие вопросы, затронутые впослании касаются периода с 1 января 2019 года и по ним требуются законодательныерешения. "Затягивать просто-напросто нельзя", – сказал спикер Думы.Послание носит многопрофильный характер – это вопросыобразования, здравоохранения, социальной поддержки, указал Володин. Но в приоритете– оказание поддержки наименее защищенным категориям граждан: пенсионерам имногодетным семьям. "Предстоит большая работа, и нам необходимо ее выполнитькачественно как можно быстрее", – подвел итог глава нижней палаты парламента.Ранее, сразу же после выступления президента, ВячеславВолодин сказал, что главное в послании – решение проблем конкретного человека.Спикер подчеркнул, что запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, ктонаходится за чертой бедности, президент услышал.Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегоднымпосланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решениювнутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил оповышении пенсий, выправлении демографической ситуации, о проблемахздравоохранения. В частности, президент сообщил, что на лечение онкологическихзаболеваний из бюджета будет выделен триллион рублей.