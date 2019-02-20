Совет Госдумы обсудил предстоящую работу над реализацией
послания президента Федеральному собранию. Документу дадут оценку в регионах и рассмотрят
на Совете законодателей.
Совет Госдумы обсудил предстоящую работу над реализацией
послания президента Федеральному собранию. Документу дадут оценку в регионах и рассмотрят
на Совете законодателей.
Как сказал спикер Думы Вячеслав Володин, это важно, поскольку многие темы,
затронутые в обращении президента к Федеральному обранию, относятся к вопросам
совместного ведения, и тут важно учесть предложения регионов.
Для ускорения выполнения поручений президента решено создать
рабочую группу, которая системно займется выработкой предложений по подготовке
законопроектов, сообщил Володин. Активная работа будет вестись с регионами: необходимо
настроить обратную связь с депутатами на местах.
Также, по словам спикера, будет проделана оперативная работа
с правительством и экспертным сообществом. Многие вопросы, затронутые в
послании касаются периода с 1 января 2019 года и по ним требуются законодательные
решения. "Затягивать просто-напросто нельзя", – сказал спикер Думы.
Послание носит многопрофильный характер – это вопросы
образования, здравоохранения, социальной поддержки, указал Володин. Но в приоритете
– оказание поддержки наименее защищенным категориям граждан: пенсионерам и
многодетным семьям. "Предстоит большая работа, и нам необходимо ее выполнить
качественно как можно быстрее", – подвел итог глава нижней палаты парламента.
Ранее, сразу же после выступления президента, Вячеслав
Володин сказал, что главное в послании – решение проблем конкретного человека.
Спикер подчеркнул, что запрос на оказание помощи именно тем, кому сложно, кто
находится за чертой бедности, президент услышал.
Президент Владимир Путин выступил 20 февраля с ежегодным
посланием Федеральному собранию. Оно было посвящено в основном решению
внутренних социальных проблем страны: глава государства много говорил о
повышении пенсий, выправлении демографической ситуации, о проблемах
здравоохранения. В частности, президент сообщил, что на лечение онкологических
заболеваний из бюджета будет выделен триллион рублей.