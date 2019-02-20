Владимир Путин во время ежегодного послания федеральному собранию назвал Костромскую область, как одного из успешных участников пилотного российского проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

Владимир Путин во время ежегодного послания федеральному собранию назвал Костромскую область, как одного из успешных участников пилотного российского проекта долговременного ухода за пожилыми и инвалидамиПроект по долговременному уходу, по словам специалистов, это система сбалансированного социального обслуживания и медицинской помощи. Причем, если раньше это носило заявительный характер, то теперь – выявительный. Другими словами, ответственные службы сами определяют людей, которые нуждаются в помощи и обслуживании.В приоритете системы, и это особо подчеркнул Президент, индивидуальный подход.«Надо в корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе – и в стационаре, и дома. Настроить ее на потребности конкретной семьи, конкретного человека, кому-то помочь в бытовых вопросах, привлечь патронажную службу, сиделку, а где-то обучить родственников медицинским и иным навыкам», - отметил Владимир Путин.По такой схеме с 2018 года, как участник пилотного проекта, работает Костромская область. Так, для родственников тяжелобольных и маломобильных людей организована «Школа ухода». В ней специалисты делятся навыками, как сделать жизнь пациентов, прикованных к постели, комфортной.На новые стандарты переходят и соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей. Персонал на специальных курсах учат правильно кормить и ухаживать за своими постояльцами. В Заволжском доме-интернате возможность максимально полно прислушиваться к потребностям своих постояльцев и уделить персональное внимание каждому, появилась благодаря увеличению количества медперсонала. Если раньше на 20 человек здесь приходилась лишь одна нянечка, сейчас в работу внедрен принцип 1 к 8. Один специалист по уходу на 8 подопечных.«Убрать барьеры между обществом и одинокими пожилыми людьми и инвалидами, дать им возможность почувствовать себя действительно значимой частью социума, которую слышат и к которой прислушиваются, сделать их жизнь не просто комфортнее и удобнее, но и счастливее. Именно эти глобальные задачи решает новая программа долговременного ухода. Поэтапно она распространяется на всю область, чтобы каждый пожилой человек, независимо от того, где он живет - в городе или глубинке, тяжести его состояния и прогноза на будущее, получил необходимое внимание и заботу», - прокомментировал губернатор Костромской области Сергей Ситников.Одна из основных частей проекта – развитие гериатрической службы, которая занимается лечением заболеваний пожилых и престарелых людей и их социальной реабилитацией. В специализированном отделении на базе госпиталя ветеранов уже прошли лечение порядка тысячи пожилых костромичей.«Я очень плохо ходила. Мне физио делали, лфк. Что назначали, я все ходила, и мне намного лучше, прямо бегаю. И болей нет, раньше боли были страшные», - рассказала пациентка отделения гериатриии Ирина Ларионова.Новые подходы к работе с пожилыми и инвалидами кроме Костромской действуют еще в Волгоградской, Новгородской, Тульской, Рязанской и Псковской областях. В ходе ежегодного послания Президент Владимир Путин завил, что на систему долговременного ухода все российские регионы должны перейти в течение четырех лет.