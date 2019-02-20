Комментатор матча регулярного чемпионата НХЛ между Коламбус Блю Джекетс – Тампа-Бэй Лайтнингз Пол Макгуайр сумел избежать серьезной травмы головы. Шайба просвистела в считанных сантиметрах от головы журналиста.

Комментатор матча регулярного чемпионата НХЛ между "Коламбус Блю Джекетс" – "Тампа-Бэй Лайтнингз" Пол Макгуайр сумел избежать серьезной травмы головы. Шайба просвистела в считанных сантиметрах от головы журналиста.Во время матча шайба покинула площадку и полетела в сторону комментаторского пульта. Только реакция помогла Полу увернуться от летевшего ему голову каучкового диска. Комментатор смог избежать серьезной травмы головы, однако от шайбы сильно пострадала операторская камера.Встреча завершилась победой "Тампа-Бэй" 5:1. Во всех пяти голевых атаках "молний" принял участие лучший бомбардир лиги Никита Кучеров. Российский хоккеист забросил две шайбы и отдал три голевых передачи.