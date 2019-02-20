Он вырвал из её рук сумку, в которой был кошелек, мобильный телефон и документы
Он вырвал из её рук сумку, в которой был кошелек, мобильный телефон и документы
В Коврове местного жителя обвиняют в грабеже с применением насилия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
Летом прошлого года злоумышленник, выйдя из бара в состоянии алкогольного опьянения, решил проводить 43-летнюю женщину, с которой познакомился в этот вечер. Женщина была не против.
Во дворе одного из домов мужчина сильно толкнул новую знакомую, вырвал из её рук сумку, в которой был кошелек, мобильный телефон и документы, и убежал.
Ковровчанка незамедлительно вызвала полицию. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, установили личность и через несколько часов задержали грабителя.
Материалы уголовного дела направлены в суд.