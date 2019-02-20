Состояние 14 пострадавших в масштабном ДТП на трассе М4 в Ростовской области тяжелое, по данным Минздрава один ребенок и двое взрослых, госпитализированные в больницу города Шахты — в крайне тяжелом состоянии. По данным полиции, водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, машина влетела в КаМАЗ и перевернулась. Шесть человек погибли на месте.

Состояние 14 пострадавших в масштабном ДТП на трассе М4 в Ростовской области тяжелое, по данным Минздрава один ребенок и двое взрослых, госпитализированные в больницу города Шахты — в крайне тяжелом состоянии. По данным полиции, водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением, машина влетела в КаМАЗ и перевернулась. Шесть человек погибли на месте.Первые кадры с места аварии — маршрутка перевернута, лежит на боку, перегородив дорогу. Кто-то пытается оказать первую помощь пострадавшим.Авария произошла на 999-м километре автодороги М4 "Дон". По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, который двигался из Ростова в Миллерово, не справился с управлением. Микроавтобус столкнулся с КаМАЗом, опрокинулся и задел автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen.Шесть человек, включая водителя, погибли. Все остальные, кто находился в маршрутке, получили ранения. Всего в микроавтобусе 18 пассажирских мест. Возможно, один ребенок ехал на руках у взрослого.Погода была ясной, дорога сухой. Маршрутка двигалась в северном направлении, и солнце светило ее водителю в спину, значит, не могло его ослепить. По какой причине он не справился с управлением, выясняет следствие.Заведено уголовное дело. На месте происшествия сейчас и видимо до глубокой ночи будут работать сотрудники полиции, МЧС и следственного комитета."Будет проведена процессуальная проверка, в ходе которой будет дана оценка как действиям грузоперевозчика, так и водителя КаМАЗа и лиц, находившихся за рулем легковых автомобилей", — сообщил Александр Сапегин, заместитель руководителя следственного отдела СКР по Новошахтинску.Всем пострадавшим оперативно оказали медицинскую помощь в первые же минуты после аварии. 11 взрослых в больнице скорой медицинской помощи города Шахты, один ребенок там же в детской городской больнице, двое детей отправлены в Ростов."У всех закрытые черепно-мозговые травмы, у ребенка – открытая черепно-мозговая травма, переломы, вывихи", — рассказала Татьяна Быковская, министр здравоохранения Ростовской области.Маршрутка принадлежала автопредприятию из города Миллерово, уставной капитал которого всего 10 тысяч рублей."Предприятие молодое, на балансе у них два автобуса. Владелец предприятия осуществляет также и должность механика", — проинформировал Андрей Редько, представитель арендодателя.Документы фирмы сейчас изъяты.