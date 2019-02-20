Известный немецкий модельер никогда не был женат и не имел детей. Французские журналисты уверены, что многомиллионное наследство Карла Лагерфельда достанется его любимому питомцу.

Известный немецкий модельер никогда не был женат и не имел детей. Французские журналисты уверены, что многомиллионное наследство Карла Лагерфельда достанется его любимому питомцу.Бирманская кошка по имени Шупетт живет в доме дизайнера с 2011 года. Сам признавался во многих интервью, что животное является его "самым близким существом". У питомца есть даже свой счет в банке – благодаря участию в съемках рекламных роликах он заработал около 3 миллионов долларов. Шупетт ведет собственную страницу в Instagram, на которую подписались более 180 тысяч пользователей."Немецкий кутюрье безгранично восхищался своимпитомцем. Настолько, что хотел оставить ей свое состояние", – передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFMTV. Согласно законам Франции, животное также является частью имущества человека и, следовательно, не может его наследовать. Все деньги могут передать юридическому лицу, которое будет заботиться о кошке.Напомним, скончался 19 февраля 2019 года. Многие знаменитости уже выразили свои соболезнования. Российский модельер Валентин Юдашкин был крайне огорчен новостью и рассказал репортерам, какую важную роль сыграл немецкий модельер в истории моды."Это один из магикан моды XX века. Лагерфельд – уникальная личность. Он посвятил моде около 70 лет, создал удивительные коллекции для дома Chanel, для Fendi. Внес в обычную женскую моду люкса спортивные элементы. Он очень чувствовал улицу, он очень чувствовал желание меняться и менялся постоянно. Это удивительная личность. Уже в энциклопедии моды", – цитирует Юдашкина . Он добавил, что после себя дизайнер оставил "сильную школу" из "крепких художников и управленцев".