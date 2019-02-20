Король французской моды Карл Лагерфельд решил уйти тихо, без помпы. Согласно завещанию культового кутюрье, церемонии прощания не будет.

Король французской моды Карл Лагерфельд решил уйти тихо, безпомпы. Согласно завещанию культового кутюрье, церемонии прощания не будет.Почитатели таланта знаменитого модельера, и без того убитыеизвестием о смерти Карла Лагерфельда, теперь еще больше опечалены. Они несмогут проститься со своим кумиром. Близкие дизайнера решили исполнитьпоследнюю волю покойного.Согласно завещанию главы дома Chanel, его тело должно бытькремировано, а прах – развеян. Кроме того, Лагерфельд, который вел замкнутыйобраз жизни, просил, чтобы его прах смешали с прахом матери и частичкойостанков Жака де Башера. Это его единственный возлюбленный, который скончалсяот СПИДа около 30 лет назад.А вот на огромное наследство легендарного кутюрьепретендентов не будет. Карл , которого за его немецкое происхождениеназывали "кайзером", оставил все состояние своей единственнойподружке – бирманской кошке Шуппет, пишет "Коммерсант".Шуппет живет в доме дизайнера с 2011 года. Сам нераз признавался, что кошка является его "самым близким существом". Упитомца есть даже свой счет в банке – благодаря участию в съемках рекламныхроликах он заработал около 3 миллионов долларов. А на его страницу в Instagramподписаны более 180 тысяч пользователей.По французским законам животное также является частьюимущества – и, следовательно, не может его наследовать. В то же время, какговорил , тот, кто после его смерти возьмет на себя заботу обосиротевшей любимице, ни в чем не будет нуждаться. Однако этому счастливчикупридется в полном объеме удовлетворять все прихоти и привычки питомца Лагерфельда Шуппет.