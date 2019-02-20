Сергея Лазарева надо оставить в покое и дать артисту
спокойно подготовиться к конкурсу. Уровень российского певца признан
специалистами, которые прочат ему 1 место на Евровидении. Эксперты ответили
критикам артиста, которые выступили против его поездки в Тель-Авив.
Сергея Лазарева надо оставить в покое и дать артисту
спокойно подготовиться к конкурсу. Уровень российского певца признан
специалистами, которые прочат ему 1 место на Евровидении. Эксперты ответили
критикам артиста, которые выступили против его поездки в Тель-Авив.
Победа России на песенном конкурсе в Тель-Авиве не вызывает
ни малейшего сомнения у букмекеров. Шансы на первое место российского певца
Сергея Лазарева они оценивают в 14%. У следующего за ним представителя Швеции -
только 9%.
Тем временем в СМИ и соцсетях появились критические высказывания
в адрес Лазарева. Артисту припомнили слова 5-летней давности – якобы, певец
тогда был против возвращения Крыма в состав России.
Однако Сергей тогда же заявлял, что журналисты
исказили его слова. В действительности он говорил лишь о том, что ему
непривычно осознавать, что полуостров стал российской территорией. Так или
иначе, Евровидение и без того достаточно политизированный конкурс – и подливать
масла в огонь еще и с российской стороны однозначно не стоит, уверен член
экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим
Манукян.
"Я против того, чтобы сейчас началась определенная
политизация темы Евровидения. Давайте взглянем фактам в лицо. Да, Сергей
действительно сразу после референдума в Крыму делал заявления по поводу
его принадлежности. Но это было 5 лет назад. И даже тогда он высказался о том,
что его слова перекрутили и речь шла лишь о том, что ему непривычно от того,
что Крым стал частью России. Его просто застали врасплох", – сказал
эксперт в интервью Дням.Ру.
С тех пор певец посещал Крым – въезжая туда, естественно, с
территории России. Лазарев этого никак не скрывал и публиковал в соцсетях
фотографии. А поступки всегда говорят о человеке больше, чем его слова.
"Сергей достоин поездки на Евровидение в
Израиль. Просто надо всем его сейчас оставить в покое и дать спокойно
подготовиться к конкурсу, чтобы там он смог достойно выступить и принести
России победу", – отметил Манукян. Эксперт напомнил, что букмекеры уже
сейчас отдают Лазареву 1 место на Евровидении – при том, что артист еще даже не
представил свой номер. А это очень высокий уровень доверия.