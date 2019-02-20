Сергея Лазарева надо оставить в покое и дать артисту спокойно подготовиться к конкурсу. Уровень российского певца признан специалистами, которые прочат ему 1 место на Евровидении. Эксперты ответили критикам артиста, которые выступили против его поездки в Тель-Авив.

Сергея Лазарева надо оставить в покое и дать артистуспокойно подготовиться к конкурсу. Уровень российского певца признанспециалистами, которые прочат ему 1 место на Евровидении. Эксперты ответиликритикам артиста, которые выступили против его поездки в Тель-Авив.Победа России на песенном конкурсе в Тель-Авиве не вызываетни малейшего сомнения у букмекеров. Шансы на первое место российского певцаСергея Лазарева они оценивают в 14%. У следующего за ним представителя Швеции -только 9%.Тем временем в СМИ и соцсетях появились критические высказыванияв адрес Лазарева. Артисту припомнили слова 5-летней давности – якобы, певецтогда был против возвращения Крыма в состав России.Однако Сергей тогда же заявлял, что журналистыисказили его слова. В действительности он говорил лишь о том, что емунепривычно осознавать, что полуостров стал российской территорией. Так илииначе, Евровидение и без того достаточно политизированный конкурс – и подливатьмасла в огонь еще и с российской стороны однозначно не стоит, уверен членэкспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме ВадимМанукян."Я против того, чтобы сейчас началась определеннаяполитизация темы Евровидения. Давайте взглянем фактам в лицо. Да, Сергейдействительно сразу после референдума в Крыму делал заявления по поводуего принадлежности. Но это было 5 лет назад. И даже тогда он высказался о том,что его слова перекрутили и речь шла лишь о том, что ему непривычно от того,что Крым стал частью России. Его просто застали врасплох", – сказалэксперт в интервью Дням.Ру.С тех пор певец посещал Крым – въезжая туда, естественно, стерритории России. Лазарев этого никак не скрывал и публиковал в соцсетяхфотографии. А поступки всегда говорят о человеке больше, чем его слова."Сергей достоин поездки на Евровидение вИзраиль. Просто надо всем его сейчас оставить в покое и дать спокойноподготовиться к конкурсу, чтобы там он смог достойно выступить и принестиРоссии победу", – отметил Манукян. Эксперт напомнил, что букмекеры ужесейчас отдают Лазареву 1 место на Евровидении – при том, что артист еще даже непредставил свой номер. А это очень высокий уровень доверия.