В Ливерпуле на стадионе Энфилд прошла первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским Ливерпулем и германской Баварией. Встреча завершилась вничью 0:0.

В Ливерпуле на стадионе "Энфилд" прошла первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между английским "Ливерпулем" и германской "Баварией". Встреча завершилась вничью 0:0.Встреча проходила при заметном преимуществе "Ливерпуля", но грамотно выстроенная оборона чемпионов Германии оказалась не по зубам лидеру английской премьер-лиги. Команда Юргена Клоппа создала не так много опасных моментов, как в домашнем чемпионате. И те немногочисленные возможности остались нереализованными.На 33 минуте Роберто Фирмино вывел к воротам "Баварии" Садьо Мане, но сенегалец пробил мимо цели. Во втором тайме проход Джона Робертсона едва не привел к голу Мохаммеда Салаха. Египтянин бил по пустым воротам с острого угла, но не попал в цель.В итоге встреча завершилась с тем же, что и началась – 0:0. "Бавария" добилась ничьей на выезде, но исход противостояния еще далеко не ясен.