Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский Лион и испанская Барселона, также не выявил победителя. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались французский "Лион" и испанская "Барселона", также не выявил победителя. Встреча завершилась нулевой ничьей.Игра началась атаками "Лиона". В первые десять минут вратарь "Барсы" Марк-Андре тер Стеген дважды спас свою команду в сложных ситуациях. Чемпионы Испании ответили острым выходом Усмана Дембеле, который ликвидировал вратарь французской команды Антони Лопеш.Постепенно преимущество перешло к "Барселоне". Основная угроза исходила от Лионеля Месси. Но голевых моментов гости в первом тайме создали немного. Зато перед самым перерывом лионский Дембеле по имени Мусса едва не вывел свою команду вперед. Но молодой нападающий пробил выше перекладины.Во второй половине встречи "Барселона" должна была забивать четыре мяча. С ударом Мессии Лопеш справился, но никто из "сине-гранатовых" не успел добить мяч в сетку. Затем голкипер "Лиона" сумел отразить удар Луиса Суареса. Вратарь лионцев не позволил отличиться Фелипе Коутиньо, а затем взял сложнейший удар Серхио Бускется.В результате нулевая ничья, которой должен быть больше доволен "Лион". Обладатель путевки в полуфинал определится через две недели в Барселоне.