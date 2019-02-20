Шоу Уральские пельмени едва не лишилось одного
из своих лидеров. Вячеслав Мясников перевернулся, катаясь на снегоходе.
Шоу "Уральские пельмени" едва не лишилось одного
из своих лидеров. Вячеслав Мясников перевернулся, катаясь на снегоходе.
Видеосъемку своих экстремальных развлечений звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясников
опубликовал на станице в Instagram.
Шоумен носился по снежному полю на огромной скорости.
"Рекламирую зиму! Зима – прекрасное время! Рулю я. Кого
прокатить в таком режиме?", – обратился артист "Уральских пельменей"
к подписчикам.
Один из трюков, которые выполнял участник , окончился неудачно. Мясников потерял равновесие и снегоход
перевернулся. К счастью, скорость артист успел сбросить, так что обошлось без
серьезных травм.
Катание на снегоходах – далеко не безопасное развлечение. В
2001 году трагедия случилась с известным ведущим и автором детских программ на
телевидении Сергеем Супоневым. Его снегоход занесло на льду, он влетел в мостки
речной пристани и разбился насмерть.
Подписчики звезды "Уральских пельменей" обеспокоены.
"Вячеслав, будьте осторожны! Вы нам нужны целым и невредимым!", "Зима
зимой, но будь поосторожней!", "Берегите себя", – призывают
актера комментаторы. – заметили в
комментариях поклонники шоу "Уральские пельмени".
Напомним, недавно приехали с концертом в Екатеринбург – и узнали, что в городе эпидемия гриппа. Из-за вспышки болезни закрыты все учебные заведения.Чтобы не допустить массового заражения среди своих зрителей "Уральские пельмени" решили выдать им медицинские маски. Артистов так вдохновила эта идея, что они похвастались ею в соцсетях.