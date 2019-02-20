Шоу Уральские пельмени едва не лишилось одного из своих лидеров. Вячеслав Мясников перевернулся, катаясь на снегоходе.

Шоу "Уральские пельмени" едва не лишилось одногоиз своих лидеров. Вячеслав Мясников перевернулся, катаясь на снегоходе.Видеосъемку своих экстремальных развлечений звезда "Уральских пельменей" Вячеслав Мясниковопубликовал на станице в Instagram.Шоумен носился по снежному полю на огромной скорости."Рекламирую зиму! Зима – прекрасное время! Рулю я. Когопрокатить в таком режиме?", – обратился артист "Уральских пельменей"к подписчикам.Один из трюков, которые выполнял участник , окончился неудачно. Мясников потерял равновесие и снегоходперевернулся. К счастью, скорость артист успел сбросить, так что обошлось безсерьезных травм.Катание на снегоходах – далеко не безопасное развлечение. В2001 году трагедия случилась с известным ведущим и автором детских программ нателевидении Сергеем Супоневым. Его снегоход занесло на льду, он влетел в мосткиречной пристани и разбился насмерть.Подписчики звезды "Уральских пельменей" обеспокоены."Вячеслав, будьте осторожны! Вы нам нужны целым и невредимым!", "Зимазимой, но будь поосторожней!", "Берегите себя", – призываютактера комментаторы. – заметили вкомментариях поклонники шоу "Уральские пельмени".Напомним, недавно приехали с концертом в Екатеринбург – и узнали, что в городе эпидемия гриппа. Из-за вспышки болезни закрыты все учебные заведения.Чтобы не допустить массового заражения среди своих зрителей "Уральские пельмени" решили выдать им медицинские маски. Артистов так вдохновила эта идея, что они похвастались ею в соцсетях.