Московский Локомотив не смог пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В стыковом матче юные железнодорожники на выезде уступили сверстникам из загребского Динамо. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватских футболистов.

Московский "Локомотив" не смог пробиться в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. В стыковом матче юные железнодорожники на выезде уступили сверстникам из загребского "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хорватских футболистов.Футболисты принимающей команды забили свой единственный гол с игры в начале первого тайма после того, как ошибку совершил голкипер "Локо" Виталий Ботнарь, которой воспользовался Леон Шипош. Красно-зеленые смогли отыграться лишь за считанные секунды до окончания матча. Счет на 92 минуте сравнял Файзуллин.По регламенту турнира игра перешла в послематчевую серию пенальти. В ней точнее оказались загребские динамовцы. "Локомотив" проиграл и выбыл из розыгрыша Юношейской лиги, а "Динамо" идет дальше по турнирной сетке.