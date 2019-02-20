Россия должна двигаться вперед и не останавливаться в своем развитии. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Тех, кто не уверен в своих силах, глава государства призвал к снаряду не подходить.

Россиядолжна двигаться вперед и не останавливаться в своем развитии. Об этомзаявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральномусобранию. Тех, кто не уверен в своих силах, глава государства призвал "кснаряду не подходить".Пословам Путина, люди остро чувствуют лицемерие, обмануть их невозможно.Глава государства отметил, что идти по накатанной нельзя."Яуже слышу, что там нельзя, там планка высокая – с такими настроениями кснаряду лучше не подходить", – сказал Владимир Путин. Зал встретил егослова аплодисментами.Сегодняшнеепослание президента – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Путина.В этом году мероприятие проходит за пределами Кремля – в столичномГостином дворе.На оглашении послания президента присутствуют члены верхней и нижней палат парламента – СоветаФедерации и Государственной думы, представители правительства, главыКонституционного и Верховного судов, руководители Центральнойизбирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественнойпалаты, представители основных российских религиозных конфессий, главырегионов, городов федерального значения.этом году главной темой сталасоциально-экономическая повестка. Президент уже предложил ряд мер поподдержке семей. Помимо прочего, глава государства озвучил инициативы поснижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплатеипотечных кредитов.Напомним,в 2018 году в был сделан акцент на перспективныеоружейные разработки, которые должны обеспечить безопасность страны изакрепить ее преимущество в стратегических видах вооружений.