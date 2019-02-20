Россия
должна двигаться вперед и не останавливаться в своем развитии. Об этом
заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному
собранию. Тех, кто не уверен в своих силах, глава государства призвал к
снаряду не подходить.
Россия
должна двигаться вперед и не останавливаться в своем развитии. Об этом
заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному
собранию. Тех, кто не уверен в своих силах, глава государства призвал "к
снаряду не подходить".
По
словам Путина, люди остро чувствуют лицемерие, обмануть их невозможно.
Глава государства отметил, что идти по накатанной нельзя.
"Я
уже слышу, что там нельзя, там планка высокая – с такими настроениями к
снаряду лучше не подходить", – сказал Владимир Путин. Зал встретил его
слова аплодисментами.
Сегодняшнее
послание президента – 25-е в новейшей истории России и 15-е для Путина.
В этом году мероприятие проходит за пределами Кремля – в столичном
Гостином дворе.
На оглашении послания президента присутствуют члены верхней и нижней палат парламента – Совета
Федерации и Государственной думы, представители правительства, главы
Конституционного и Верховного судов, руководители Центральной
избирательной комиссии, Счетной палаты, члены Госсовета, Общественной
палаты, представители основных российских религиозных конфессий, главы
регионов, городов федерального значения.
В
этом году главной темой стала
социально-экономическая повестка. Президент уже предложил ряд мер по
поддержке семей. Помимо прочего, глава государства озвучил инициативы по
снижению налоговой нагрузки для многодетных семей, помощи в выплате
ипотечных кредитов.
Напомним,
в 2018 году в был сделан акцент на перспективные
оружейные разработки, которые должны обеспечить безопасность страны и
закрепить ее преимущество в стратегических видах вооружений.