Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенное
видео, которое взбесило пользователей соцсети. Ани Лорак показала в ролик из выступления в Нальчике.
Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенное
видео, которое взбесило пользователей соцсети. Ани Лорак показала в ролик из выступления в Нальчике.
На сцене певица
находилась в телесном облегающем комбинезоне, который создал впечатление, что
Каролина – голая. Многие поклонники посчитали одеяние вульгарным.
Также Лорак
выступила в уже "традиционном" наряде на концертах – бежевом
купальнике, который певица надевает вместе с шубой из перьев. Оба костюма фолловеры
подвергли насмешкам и жесткой критике.
"Смешно смотреть.
Напоминает лук в капроне", "Это жесть, так и так вы красивая, зачем вам
вот так себя показывать?", "Какой колхозный дизайнер такое предложил???",
"Жаль камушков на попу не хватило", "А платье где? Что же не голая-то выходит?
Надо было до конца раздеваться!" –
возмутились в комментариях под видео пользователи соцсети. "Стриптиз-шоу... Как бы не пыталась показать себя
"секси", в ней этого совсем нет. Смешно", –
добавили другие фолловеры, критикуя Ани Лорак.
Одна из подписчиц
отметила, что после развода Лорак стала вульгарной. "Я восхищалась вами, теперь
становиться противно", – высказала свою досаду пользовательница Сети.
Напомним, 18 февраля выступила с
концертом в рамках шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась в
синем купальнике. Некоторые пользователи жестко раскритиковали образ артистки.
По их мнению, 40-летняя Лорак должна выбирать более скромные наряды.