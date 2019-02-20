Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенное видео, которое взбесило пользователей соцсети. Ани Лорак показала в ролик из выступления в Нальчике.

Исполнительница выложила на своей странице в Instagram откровенноевидео, которое взбесило пользователей соцсети. Ани Лорак показала в ролик из выступления в Нальчике.На сцене певицанаходилась в телесном облегающем комбинезоне, который создал впечатление, чтоКаролина – голая. Многие поклонники посчитали одеяние вульгарным.Также Лораквыступила в уже "традиционном" наряде на концертах – бежевомкупальнике, который певица надевает вместе с шубой из перьев. Оба костюма фолловерыподвергли насмешкам и жесткой критике."Смешно смотреть.Напоминает лук в капроне", "Это жесть, так и так вы красивая, зачем вамвот так себя показывать?", "Какой колхозный дизайнер такое предложил???","Жаль камушков на попу не хватило", "А платье где? Что же не голая-то выходит?Надо было до конца раздеваться!" –возмутились в комментариях под видео пользователи соцсети. "Стриптиз-шоу... Как бы не пыталась показать себя"секси", в ней этого совсем нет. Смешно", –добавили другие фолловеры, критикуя Ани Лорак.Одна из подписчицотметила, что после развода Лорак стала вульгарной. "Я восхищалась вами, теперьстановиться противно", – высказала свою досаду пользовательница Сети.Напомним, 18 февраля выступила сконцертом в рамках шоу Diva в городе Ессентуки. На сцене певица появилась всинем купальнике. Некоторые пользователи жестко раскритиковали образ артистки.По их мнению, 40-летняя Лорак должна выбирать более скромные наряды.