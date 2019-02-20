Супруга находящегося в СИЗО футболист Зенита Александра Кокорина Дарья Валитова четыре месяца скрывалась от прессы. Шоумену Андрею Малахову удалось встретиться с красавицей-блондинкой.

Супруга находящегося в СИЗО футболист "Зенита"Александра Кокорина Дарья Валитова четыре месяца скрывалась от прессы. ШоуменуАндрею Малахову удалось встретиться с красавицей-блондинкой.Дарья не может без слез говорить о муже. Девушка оченьпереживает за здоровье возлюбленного и его дальнейшую судьбу.По словам супруги игрока "Зенита", пребывание за решеткой заметно на него повлияло. 27-летний Кокорин сильно изменился, стал мудрее."Дурость, которая свойственна мужчинам до определенноговозраста, она абсолютно ушла. Он очень сильно повзрослел. Он осознал, что где-то онменя обижал… Мировоззрение поменялось. Я даже мечтать не могла, что Сашанастолько глубоко это осознает. Мы достаточно рано с ним встретились и по молодостимногого недопонимали. Эта ситуация для нашей семьи дала много плюсов, потомучто мы до конца поняли кто мы друг для друга", – рассказала Дарья в эфирепрограммы "Прямой эфир" телеканала "Россия 1".Валитова считает, что пресса, подтасовывая факты, делает изее мужа чудовище. Также она отметила,что сотрудник Минпромторга России Денис Пак, который стал жертвой нашумевшейдраки в "Кофемании", сам провоцировал конфликт."Я его не оправдываю, за свои поступки надо платить, но платадолжна быть соизмеримая. Наши СМИ не доносят правды. Почему во внимание непринимаются какие-то обстоятельства, доказательства, показания, – это не былопросто. То, что они на него накинулись, – это была ответная реакция. Когдатоварищ чиновник дает ложные показания, непонятно зачем", – заметила Валитова.Меж тем, в избиенииводителя Виталия Соловчука, который получил сотрясение мозга и черепно-мозговуютравму, после встречи с футболистом и его друзьями, по словам Дарьи, Александрвообще не участвовал."Ну что за совпадение? Если бы мне рассказывали, я бы тожене поверила. В двух ситуациях было оскорбление. Плюс ко всему водитель вообщепервый ударил. Это зафиксировали по камерам. Саша в этой драке не участвовал.Он только всех оттаскивал, разнимал", – рыдала супруга Кокорина.Растроганный Андрей Малаховприголубил расстроенную Дарью. Шоумен участливо предложил супруге звезды спортаобратиться к общественности."Я бы еще раз хотела принести извинения за своего супруга,за всех ребят. Они очень сожалеют о том, что произошло. От своего супруга, скажу,что он просит извинения перед болельщиками футбольного клуба "Зенит", передвсеми поклонниками футбола, перед людьми, которые неравнодушны к их карьере,жизни и судьбе. Нам сейчас очень нужна поддержка людей, чтобы наша правда былауслышана", – резюмировала Валитова.