Форвард Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин в матче против Нью-Джерси Дэвилз отметился голевым пасом, который оказался для него 604-м в заокеанской карьере. По этому показателю он сравнялся с Павлом Дацюком, занимающим третье место среди россиян по количеству результативных передач в истории НХЛ.

Форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин в матче против "Нью-Джерси Дэвилз" отметился голевым пасом, который оказался для него 604-м в заокеанской карьере. По этому показателю он сравнялся с Павлом Дацюком, занимающим третье место среди россиян по количеству результативных передач в истории НХЛ.Лучшим российским ассистентом по-прежнему остается Сергей Федоров. Он 696 раз помогал отличиться партнерам по команде. На втором месте идет Сергей Зубов, в активе которого 619 голевых передач.Уже в нынешнем сезоне Евгений Малкин может по этому показателю не только обойти Дацюка, но и превзойти достижение Зубова.