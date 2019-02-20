Елена Скрипаль обратились в правоохранительные органы. Родительница экс-полковника ГРУ попросила признать пострадавших в Солсбери Сергея и его дочь Юлию Скрипаль пропавшими без вести.

Елена Скрипаль обратились в правоохранительныеорганы. Родительница экс-полковника ГРУ попросила признать пострадавших вСолсбери Сергея и его дочь Юлию Скрипаль пропавшими без вести.Судя по всему,пожилая женщина, не имеющая вестей от сына и внучки, не на шутку запаниковала.Об обращении к стражам порядка сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория."По почтеотправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать СергеяВикторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии (Москва– прим. ред.)", – цитирует Викторию ТАСС. Последний ее телефонныйразговор с Юлией состоялся 24 июля 2018 года.В беседедвоюродная сестра рассказала Виктории Скрипаль о здоровье отца. При этом Юлияне назвала сроков возможного возвращения на родину.Отметим, ВикторияСкрипаль проживает с матерью экс-полковника ГРУ в Ярославле. Ранееони собирались отправиться в Великобританию, чтобы разыскатьродственников. Женщины хотели по дать документы на визу в эту страну, но Елена Яковлевнаотказалась от поездки по состоянию здоровья. Виктории же британские властинеоднократно отказывали в оформлении визы.Напомним,громкий инцидент с отравлением Сергея и Юлии произошел 4 марта 2018года в Солсбери. По версии британской стороны, отец и дочь подверглись воздействиюнервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвинилМоскву в причастности к ЧП. Российская сторона категорически опровергает подобныеспекуляции на этот счет.