Елена Скрипаль обратились в правоохранительные
органы. Родительница экс-полковника ГРУ попросила признать пострадавших в
Солсбери Сергея и его дочь Юлию Скрипаль пропавшими без вести.
Елена Скрипаль обратились в правоохранительные
органы. Родительница экс-полковника ГРУ попросила признать пострадавших в
Солсбери Сергея и его дочь Юлию Скрипаль пропавшими без вести.
Судя по всему,
пожилая женщина, не имеющая вестей от сына и внучки, не на шутку запаниковала.
Об обращении к стражам порядка сообщила племянница Сергея Скрипаля Виктория.
"По почте
отправлены заявления от имени Елены Яковлевны с просьбой признать Сергея
Викторовича и Юлю пропавшими без вести. Подано по месту жительства Юлии (Москва
– прим. ред.)", – цитирует Викторию ТАСС. Последний ее телефонный
разговор с Юлией состоялся 24 июля 2018 года.
В беседе
двоюродная сестра рассказала Виктории Скрипаль о здоровье отца. При этом Юлия
не назвала сроков возможного возвращения на родину.
Отметим, Виктория
Скрипаль проживает с матерью экс-полковника ГРУ в Ярославле. Ранее
они собирались отправиться в Великобританию, чтобы разыскать
родственников. Женщины хотели по дать документы на визу в эту страну, но Елена Яковлевна
отказалась от поездки по состоянию здоровья. Виктории же британские власти
неоднократно отказывали в оформлении визы.
Напомним,
громкий инцидент с отравлением Сергея и Юлии произошел 4 марта 2018
года в Солсбери. По версии британской стороны, отец и дочь подверглись воздействию
нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвинил
Москву в причастности к ЧП. Российская сторона категорически опровергает подобные
спекуляции на этот счет.