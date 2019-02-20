Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести. Последний раз Юлия выходила на связь летом прошлого года.

Мать Сергея Скрипаля Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать его и свою внучку Юлию пропавшими без вести.Как сообщила ТАСС его племянница Виктория, Елена Яковлевна Скрипаль отправила заявление в полицию по почте. Заявление подано по месту жительства Юлии, то есть в Москве.Последний раз Виктория разговаривала с Юлией летом прошлого года. Тогда девушка не назвала сроков возможного возвращения в Россию.Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери в марте 2018 года. По версии британских властей, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва категорически отрицает причастность к этому инциденту.