У актера Владимира Зеленского есть шансы победить на президентских выборах, но шоумена ждут непростые испытания. Такое мнение высказал российский режиссер Никита Михалков. По его мнению, политическая борьба в Незалежной будет грязной.

актера Владимира Зеленского есть шансы победить на президентскихвыборах, но шоумена ждут непростые испытания. Такое мнение высказалроссийский режиссер Никита Михалков. По его мнению, политическая борьба вНезалежной будет грязной.Людивидят Зеленского только с положительной стороны, отметил Михалков. "Онникому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет", – пояснилмэтр отечественного кинематографа.условиях хаоса и разрухи, творящихся на Украине простые люди могутрешить, что Зеленский – не такой уж плохой выбор. "Хороший же мужик,веселый, может он как раз и сможет все уладить", – цитирует Михалковаиздание "Политика Сегодня".Ноюмористу придется несладко, когда против него применят грязныеполиттехнологии, полагает режиссер. Он отверг возможность честной борьбыв нынешней Украине. "Я считаю, что возможности Зеленского вполнепечальны в этой ситуации", – резюмировал Михалков.По последним опросам общественного мнения является лидером предвыборной гонки. Так, социологи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research дают комику 28% голосов в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.Средиглавных проблем эксперты называют нехватку политическогоопыта и недостаточную поддержку среди старшего поколения. В отличие отмолодежи, пенсионеры охотно ходят на выборы. Кроме того, у актера мало сторонников в провинции.Выборыпрезидента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственныйпост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленскогоидут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующийпрезидент Петр Порошенко.