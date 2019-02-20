У
актера Владимира Зеленского есть шансы победить на президентских
выборах, но шоумена ждут непростые испытания. Такое мнение высказал
российский режиссер Никита Михалков. По его мнению, политическая борьба в
Незалежной будет грязной.
У
актера Владимира Зеленского есть шансы победить на президентских
выборах, но шоумена ждут непростые испытания. Такое мнение высказал
российский режиссер Никита Михалков. По его мнению, политическая борьба в
Незалежной будет грязной.
Люди
видят Зеленского только с положительной стороны, отметил Михалков. "Он
никому ничего не обещал, и невыполненных обещаний у него нет", – пояснил
мэтр отечественного кинематографа.
В
условиях хаоса и разрухи, творящихся на Украине простые люди могут
решить, что Зеленский – не такой уж плохой выбор. "Хороший же мужик,
веселый, может он как раз и сможет все уладить", – цитирует Михалкова
издание "Политика Сегодня".
Но
юмористу придется несладко, когда против него применят грязные
политтехнологии, полагает режиссер. Он отверг возможность честной борьбы
в нынешней Украине. "Я считаю, что возможности Зеленского вполне
печальны в этой ситуации", – резюмировал Михалков.
По последним опросам общественного мнения является лидером предвыборной гонки. Так, социологи из агентства Greenberg Quinlan Rosner Research дают комику 28% голосов в случае, если бы выборы состоялись в ближайшее время.
Среди
главных проблем эксперты называют нехватку политического
опыта и недостаточную поддержку среди старшего поколения. В отличие от
молодежи, пенсионеры охотно ходят на выборы. Кроме того, у актера мало сторонников в провинции.
Выборы
президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. На высший государственный
пост претендуют 30 человек. С большим отрывом от Владимира Зеленского
идут бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и действующий
президент Петр Порошенко.