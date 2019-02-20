Сотрудники регионального Россельхознадзора проверили деятельность предприятия

Сотрудники регионального Россельхознадзора проверили деятельность предприятияВ октябре прошлого года сотрудники регионального Россельхознадзора проверили деятельность молочного завода в Вязниковском районе. Они отобрали пробы сливочного масла и молока.Специалисты ведомства выяснили, что в масле была кишечная палочка, а в пробах молока сильно превышен показатель содержания фосфатов. Все это – грубое нарушение технических регламентов Таможенного союза.Предпринимателю пришлось выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Кроме того, Вязниковский городской суд вынес постановление о приостановлении деятельности производства на 3 месяца.