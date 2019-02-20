Сразу два высокопоставленных чиновника в Подмосковье оказались в поле зрения правоохранительных органов. Сегодня утром с обыском пришли в администрацию Щелковского района — там расследуют дело о мошенничестве с имуществом. А в Дзержинском задержали временно исполняющего обязанности главы города.

Сразу два высокопоставленных чиновника в Подмосковье оказались в поле зрения правоохранительных органов. Сегодня утром с обыском пришли в администрацию Щелковского района — там расследуют дело о мошенничестве с имуществом. А в Дзержинском задержали временно исполняющего обязанности главы города. Сергея Грибинюченко, который поработал на своем посту меньше месяца, подозревают в получении крупной взятки.Руки Сергея Грибинюченко в лучах ультрафиолета окрасились в тот же цвет, что и меченые купюры. Мэра подмосковного Дзержинского поймали, что называется, с поличным.Сергей Грибинюченко был назначен временным главой администрации города 25 января. Проработал в этой должности совсем недолго — перед его кабинетом даже не успели повесить табличку. Следственные действия проходили непосредственно на рабочем месте.И для всех сотрудников администрации это задержание стало полной неожиданностью: "Ожидали, что так события будут развиваться? — Нет, конечно. Утром все было по плану. Оперативка, встречи рабочие".В пустом кабинете уже нет ни одной вещи временного главы. Следователи возбудили уголовное дело. Грибинюченко обвиняют в получении 20 тысяч долларов от одной из частных компаний."Незаконное денежное вознаграждение предназначалось за общее покровительство при исполнении муниципальных контрактов, заключённых с администрацией Пушкинского района", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя Главного следственного управления СКР по региону.По версии следствия, незаконные махинации Грибинюченко совершал ещё на прежнем посту — главы Пушкинского района. За 3 три года работы его в чём только не обвиняли — в некомпетентности, непродуманной кадровой политике, намеренном банкротстве муниципальных компаний. Последней каплей стал развал системы вывоза мусора. Жители даже писали петицию с просьбой об отставке главы района.Сегодня же оперативники нагрянули в администрацию еще одного подмосковного города. Обыскивали кабинет заместителя главы Щелково Ирины Ивановой." По делу бывшего начальника земельного управления Виталия Андрусенко — дело ещё с 2018 года — следователю потребовались дополнительные документы", — рассказал Николай Алонсо, представитель пресс-службы администрации Щелковского района."Правда, что в кабинете Ивановой прошли обыски? — Не могу вам подтвердить эту информацию", — ответил Алонсо.По версии следствия Иванова вместе с бывшим подчиненным через подставную фирму купила у города огромную стоянку на улице Строителей. Всего за три миллиона рублей — это в три раза ниже рыночной стоимости. Во время обыска чиновнице стало плохо — пришлось вызвать скорую.Судя по нашей информации, следственные мероприятия в Щелковской администрации продолжаются до сих пор. Одновременно оперативники обыскивают шикарную московскую квартиру Ивановой в элитном комплексе на улице Губкина.