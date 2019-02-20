Супруг известной телеведущей Курбан Омаров рассказал о переменах в жизни семьи. На видеозаписи, опубликованной несколько часов назад в его Instagram, дочь Ксении Бородиной утверждает, что собирается уехать на вокзал.

Супруг известной телеведущейКурбан Омаров рассказал о переменах в жизни семьи. На видеозаписи, опубликованной несколько часов назад в его Instagram, дочь Ксении Бородиной утверждает, что собирается уехать на вокзал.В ролике маленькая девочка с ранцем за спиной везет по комнате коляску с двумя куклами. Отец в шутку называет ее "многодетной матерью", и спрашивает, близнецы ли у нее. Затем муж интересуется у наследницы, собирается ли она на вокзал, на что малышка отвечает положительно.Когда наконец наступает время прощания с братом и сестрой Тея теряется, бросает все игрушки и убегает в другую комнату. В подписи к посту Курбан Омаров с иронией отметил, что девочка не хочет расставаться с близкими и уходить с двумя детьми на вокзал. "Решила пока не расставаться с братом и сестрой. Сами посудите, куда она одна с двумя детьми на руках?", – с иронией написал мужчина.Забавный видеоролик оценили пользователи Сети. Они поблагодарили супруга за то, что он публикует такие трогательные посты, и похвалили его отцовские качества. "Как хорошо, когда есть папа, и не болит ни за кого душа! Как хорошо, что папа любит маму, все остальное – ерунда", "Вам надо звание дать: отец года", "А старшие детки подыграли классно", "Вы просто отец от бога. Уважаю, всем детям побольше таких отцов", – отмечали они. "Каково быть дедушкой в 38?", – с шуткой спросил один подписчик.