Ситуация в оказании помощи онкобольным должна коренным образом измениться. В ближайшие шесть лет на борьбу с раком в России будет направлено не менее триллиона рублей, заявил Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Ситуация в оказании помощи онкобольным должна кореннымобразом измениться. В ближайшие шесть лет на борьбу с раком в России будетнаправлено не менее триллиона рублей, заявил Владимир Путин в своем посланииФедеральному собранию.Задачу по реализации масштабной программы по борьбе сонкологией Путин поставил еще в своем прошлогоднем послании. Речь идет оборганизации своевременного и доступного лечения, о внедрении передовыхтехнологий, которые в большинстве случаев позволяют помочь людям, напомнилпрезидент.Сегодня рак – это уже не приговор. Глава государстваотметил, что России удалось добиться успехов в борьбе с детской онкологией: сдиагнозом "лейкоз" выздоравливают более 80% детей, а при некоторыхформах рака – более 90%. В середине 90-х годов спасти удавалось не более 10-20%заболевших детей.Мы понимали весь трагизм этой ситуации, и направили наразвитие детской онкологической помощи потенциал нашей науки и здравоохранения.Будем продолжать эту работу, чтобы кардинально изменить ситуацию во всейсистеме онкологической помощи.Известно, что успех борьбы с раком зависит от его раннейдиагностики. Президент отметил, что диспансеризация и регулярныепрофилактические осмотры должны в обязательном порядке включать обследования наонкологические заболевания, пишет . При этом людям нужнодать возможность дистанционно записаться на прием и выбрать удобное время дляпосещения поликлиники. Формальностей в этом деле быть не должно, подчеркнулПутин.Онкологические заболевания находятся на втором месте в качествепричин смертности в России, уступая лишь сердечно-сосудистым. Ежегодно диагнозрак ставится более чем 300 тысячам жителям страны. Сегодня с онкологией живутболее трех миллионов человек, многим из них требуется поллиативная помощь.Президент призвал законодателей как можно быстрее завершить работу надзаконопроектом об оказании такой помощи. Документ уже прошел первое чтение вГосдуме, сейчас в него вносятся поправки и дополнения, предложенные экспертнымсообществом.Президент Владимир Путин выступил сегодня с ежегодным. Оно было посвящено в основном решениювнутренних социальных проблем страны.