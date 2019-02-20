Алена Кравец – как красиво и гордо звучит это имя в эфире! Как приятно объявлять его на концерте! Но оказалось, что это – творческий псевдоним. В жизни главную светскую львицу Москвы зовут куда менее эффектно.

Алена Кравец – как красиво и гордо звучит это имя в эфире! Как приятно объявлять его на концерте! Но оказалось, что это – творческий псевдоним. В жизни главную светскую львицу Москвы зовут куда менее эффектно.О том, что на самом деле зовут иначе, обнаружилось в полиции, куда певица, модель и светская львица явилась, чтобы писать заявлении о насилии над ее малолетней дочерью. Разумеется, стражи порядки знали светскую львицу из многочисленных телепрограмм. Но каково же было их удивление, когда они открыли паспорт звезды...Оказалось, что в метрике она записана как... Елена! Полицейские просто онемели от увиденного. Кроме того оказалось, что Кравец – это фамилия ее мужа, а не собственная."Кругликова – моя моя фамилия по папе, – призналась Алена Кравец корреспонденту "Дни.Ру". – Но мне эта фамилия никогда не нравилась, по душе была больше громкая мамина – Вишневская. И имя "Елена" мне не подходит по энергетике, я с детства ассоциировала себя только с Аленой, так же и просила себя всегда называть. Если бы было больше времени, давно переделала бы все документы, но как подумаю про эту бумажную волокиту, страшно становится".Но теперь, видимо, Алене придется столкнуться с волокитой и бюрократией – она так обижена на мужа, который не позволяет ей видеться с дочкой, что всерьез подумывает о том, чтобы отказаться от фамилии супруга и снова стать Кругликовой.Напомним, что ранее сообщила: "Старшеклассницы заперли мою доченьку в туалете и подстригли ее. У нее были длинные, как у русалки, волосы по пояс, и эти мерзавки состригли их. Они держали Даниэллу и издевались. Здоровая лошадь мучила маленького ребенка! У дочки страшный стресс от пережитого. Она пожаловалась папе, с которым сегодня живет. И у меня сердце кровью обливается! Тем более, что три недели не вижусь с дочкой, а тут такие ужасы узнаю – мне удалось с дочкой коротко поговорить по телефону".