Сотрудник ДПС помог прихрамывающей собаке перейти оживленную дорогу в Челябинске. Благородный жест инспектора попал в объектив камеры регистратора.

Сотрудник ДПС помог прихрамывающей собаке перейти оживленную дорогу в Челябинске. Благородный жест инспектора попал в объектив камеры регистратора.Челябинск не так уж и суров. pic.twitter.com/ftPfoVpe6y— andrey (@andreybalam) February 19, 2019"Челябинск не так уж и суров", — написал автор видео Андрей Баламбаев.Описанные события произошли утром 19 февраля на пересечении улиц Гагарина и Новороссийской. Страж порядка увидел подошедшую к обочине хромую собаку и поспешил ей на помощь. Движением жезла он призвал водителей остановиться, дав возможность животному перейти проезжую часть.