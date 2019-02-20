В Бундестаге признали, что Германия нарушила международное право. Отчёт экспертов показал, что решение Берлина признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным.

В Бундестаге признали, что Германия нарушила международное право. Отчёт экспертов показал, что решение Берлина признать Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы было спорным.Оно противоречит правовым нормам с точки зрения принципа о "невмешательстве во внутренние дела другой страны". Кроме того, обычно Берлин официально признаёт только государства, а не отдельные правительства.Фракция "левых" в немецком парламенте заявила, что признание Гуайдо приравнивает Германию к числу нарушителей во главе с США и что Берлин "идет по тонкому льду" в вопросе соблюдения международного права.В январе ставленник Вашингтона, лидер оппозиции Хуан Гуайдо назвал себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. Россия, Китай и другие страны поддержали законного президента Николаса Мадуро.