Общественность никак не может придти в себя после того. как стало известно. что на юбилейный концерт Аллы Пугачевой спонсор – госкорпорация Вертолеты России – выделил 40 миллионов рублей. Масла в огонь добавила всплывшая информация, что Примадонна получила прибавку к пенсии.

Общественность никак не может придти в себя после того. как стало известно. что на юбилейный концерт Аллы Пугачевой спонсор – госкорпорация "Вертолеты России" – выделил 40 миллионов рублей. Масла в огонь добавила всплывшая информация, что Примадонна получила прибавку к пенсии.Еще недавно Максим Галкин, пятый и на данный момент пока последний муж , в откровенном интервью утверждал, что пенсия артистки крайне скромная. "Пенсионная реформа не так напугала Аллу, как размер ее пенсии. Когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия, сейчас вы все упадете – она была две тысячи рублей! У Леонтьева на тот момент (это было лет десять назад) была пенсия десять тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как артиста балета", – говорил юморист.Потом пенсия Примадонны составила 17 тысяч рублей. А теперь, как стало известно , с учетом надбавки за "народную артистку" получает в месяц 47 тысяч рублей. То есть ее пенсия выросла почти втрое.В комментариях к статье народ просто негодует. Многие вспомнили недавний скандал, когда выяснилось, что спонсировать будущий юбилейный концерт артистки (запланирован на апрель. – Прим.ред.) будет госкорпорация "Вертолеты России", якобы выделившая на грандиозное шоу 40 миллионов рублей. Суммировав все эти данные, пользователи Сети просто подавились ядом."Стесняюсь спросить: а на основании какого закона или постановления Пугачевой повысили пенсию ни много, ни мало – в три раза? или для самозванной "примадонны" законы не писаны? Как вам, например, история "скромной истории благотворительности" от компании АО "Вертолеты России", которая в начале года пожертвовала на 70-летие Аллы Борисовны Пугачевой сущую мелочь – 40 млн рублей – за счет премий сотрудников, разумеется? (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Армия дармоедов ограбив народ непомерными ценами на свои концерты и тут сели на шею народу. Нахапав миллионы долларов купив квартиры за границей можно жить на проценты построив дворцы клянчат себе пенсию. Нет ни стыда ни совести", "Как только у "звезд" хватает совести клянчить большие пенсии", "У артистов всегда есть подработка, да и немалая – ток-шоу разные, сериалы, театры, а им еще в три раза поднимают пенсии))). Простой народ лапу сосет на 14-17 тысяч пенсию. Где же справедливость?" – высказали свое возмущение пользователи Сети.