Четырьмя матчами открылся игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В трех встречах победы праздновали гости. Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Каролины Хэррикейнз 2:1, Тампа-Бэй Лайнтингз была сильнее Филадельфии Флйерз 5:2, а Питсбург Пингвинз победил Нью-Джерси Дэвилз 4:3.

Четырьмя матчами открылся игровой день в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. В трех встречах победы праздновали гости. "Нью-Йорк Рейнджерс" выиграл у "Каролины Хэррикейнз" 2:1, "Тампа-Бэй Лайнтингз" была сильнее "Филадельфии Флйерз" 5:2, а "Питсбург Пингвинз" победил "Нью-Джерси Дэвилз" 4:3."Рейнджерс" победил благодаря точному броску российского нападающего Владислава Наместникова в большинстве. Этот гол стал седьмым для Владислава в текущем чемпионате. Также на его счету 13 передач. Ассистировал Наместникову Павел Бучневич. В свою очередь единственная шайба "Каролины" была заброшена при участии Андрея Свечникова."Тампа-Бэй" выиграла у "Филадеотфии" 5:2. Лучший бомбардир лиги Никита Кучеров на этот раз результативных действий не совершил, но одну из пяти шайб в ворота "летчиков" забросил Михаил Сергачев. Это его четвертый гол в текущем чемпионате. Вратарь "молний" Андрей Василевский участия в игре не принимал."Питсбург" выиграл у "Нью-Джерси" 4:3. Победная шайба была заброшена после передачи Евгения Малкина. "Флорида Пантерз" дома была сильнее "Баффало Сэйбрз" 4:2. Нападающий "пантер" Евгений Додонов отдал результативную передачу.