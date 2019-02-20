Вся страна который день смакую подробности семейных разборок в семье в семье футболиста Андрея Аршавина. Мол, он отобрал у возлюбленной машину, требует миллион евро, а жена написал заявление в полицию об угрозах. Алена Водонаева, которая всегда сует свой нос в чужие разборки, и тут не могла пройти мимо.

Вся страна который день смакую подробности семейных разборок в семье в семье футболиста Андрея Аршавина. Мол, он отобрал у возлюбленной машину, требует миллион евро, а жена написал заявление в полицию об угрозах. Алена Водонаева, которая всегда сует свой нос в чужие разборки, и тут не могла пройти мимо."Хочется спросить у Алисы: о чем она думала, когда играла свадьбу с Андреем? Почему она решила, что человек, бросивший жену с тремя детьми ради любовницы, не может поступить так еще раз?" – кричит Водонаева. Она плюнула в лицо несчастной Алисе своими заявлениями""Допускаю, что Алиса, как и бывшая жена футболиста Кержакова Милана Тюльпанова, думала, что опыт в семейной жизни ее избранника – это полезно. Только девочки не учли, каким именно он был. Один отправил жену в наркологическую клинику, чтобы не делить имущество и отобрать ребенка, а другой забил на своих троих детей: пять лет не общался с родными сыновьями и дочерью. Неужели Алисе никогда не приходило в голову, что и она может оказаться в такой же ситуации, как и Юлия Барановская?" – цитирует Водонаеву журналНапомним, имея интрижку на стороне, долго вводил Юлю Барановску в заблуждение, не в силах откровенно признаться, что у него роман с журналисткой Алисой Казьминой. А когда жена все же заявила, что все знает, тот решил бросить ее, с двумя детьми и ожидающую еще одного. Причем о своем решении он решился сказать не в глаза, а по телефону. Барановская на коленях умоляла его пожалеть детей, позволить выехать за рубеж в школу, но Аршавин был глух.