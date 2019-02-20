Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан похвастался поджарым телом. Муж Наташи Королевой продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.

Сергей Глушко, выступающийпод псевдонимом Тарзан похвастался поджарым телом. Муж Наташи Королевойпродемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.Танцор опубликовал в личномInstagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которойпредупреждает, что сейчас будет обнажаться и советует слабонервным и моралистам отойти от экранов.После, на радостьпоклонницам, он распахивает халат. Отметим, что под ним у Тарзана были толькоплавки. "Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды ине могу не похвастаться", – гордо рассказывает Глушко.Фанатки, судя по восторженнымкомментариям, "стриптизом" Сергея остались довольны. Однако, кто-то изфолловеров все же отметил, что Глушко слишком высоко натягивает плавки. Наверное,влюбленная фанатка испугалась, что звезда ненароком пережал себе что-нибудь тесным предметом нижнего белья."Ну, красавчик! Плавки,правда, высоковато натянул (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". "Отличноетело! 👍👍👍приятно смотреть !", "Трудяга👍🔥🔥", "Дауже бы совсем разделся)))", "Красавчик👏👏👏", "Сергей вы просто супер так держать👍", "Сергей,Вы очень гармоничны– и душевно и физически. И такое красивое тело -этокаторжный труд. Пусть все завистники не смотрят 😀", "нуесть чем похвастаться !!!". – писали интернет-обыватели.