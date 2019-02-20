Сергей Глушко, выступающий
под псевдонимом Тарзан похвастался поджарым телом. Муж Наташи Королевой
продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.
Сергей Глушко, выступающий
под псевдонимом Тарзан похвастался поджарым телом. Муж Наташи Королевой
продемонстрировал идеальный пресс, меж тем, поклонники смотрели немного ниже.
Танцор опубликовал в личном
Instagram короткую видеозапись. В кадре он произносит небольшую речь, в которой
предупреждает, что сейчас будет обнажаться и советует слабонервным и моралистам отойти от экранов.
После, на радость
поклонницам, он распахивает халат. Отметим, что под ним у Тарзана были только
плавки. "Я буду хвастаться своей стройностью, за пару дней слил немножко воды и
не могу не похвастаться", – гордо рассказывает Глушко.
Фанатки, судя по восторженным
комментариям, "стриптизом" Сергея остались довольны. Однако, кто-то из
фолловеров все же отметил, что Глушко слишком высоко натягивает плавки. Наверное,
влюбленная фанатка испугалась, что звезда ненароком пережал себе что-нибудь тесным предметом нижнего белья.
"Ну, красавчик! Плавки,
правда, высоковато натянул (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)". "Отличное
тело! 👍👍👍приятно смотреть !", "Трудяга👍🔥🔥", "Да
уже бы совсем разделся)))", "Красавчик👏👏👏", "Сергей вы просто супер так держать👍", "Сергей,
Вы очень гармоничны– и душевно и физически. И такое красивое тело -это
каторжный труд. Пусть все завистники не смотрят 😀", "ну
есть чем похвастаться !!!". – писали интернет-обыватели.