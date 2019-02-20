Известная актриса заявила, что нынешняя жизнь очень
напоминает ей 1937 год. Мария Шукшина высказалась о зависти и доносах, в том
числе близких людей.
Известная актриса заявила, что нынешняя жизнь очень
напоминает ей 1937 год. Мария Шукшина высказалась о зависти и доносах, в том
числе близких людей.
Если в те годы было
много анонимных доносов, то теперь, как считает артистка и телеведущая, они
стали открытыми и лицемерными. По мнению Шукшиной, многие люди прикрываются добродетелью
и клевещут на близких, получая за это огромные деньги.
По словам телеведущей, "вселяясь в жилища
арестованных, эти "люди" также закрывали свои материальные вопросы...
Закрывать-то – они закрывают, но ведь это не что иное, как 30 сребреников... А
Иуда, как мы все помним, плохо кончил...", – отметила Шукшина. "Много веков прошло, но человек не
изменился… Поэтому, если в наше сердце закрадывается зависть к кому-то, то
нужно бороться с ней всеми силами!" – цитирует
По словам знаменитости,
печальный опыт 1917 года именно об этом и говорит. "Ох, как я сейчас огребу за
эти слова свои, но я умею смотреть правде в глаза, и это во мне шукшинское, не
задушишь, не убьешь!" – заявила актриса в Instagram.
Отметим, на
федеральных телеканалах идет очередная серия программ о личной жизни Марии
. Сама актриса не ходит на эти ток-шоу. Однако их посещает ее дочь,
третий муж и сестра.
Ранее Мария Шукшина предложила найти десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и "планом Даллеса". Артстка считает, что ток-шоу развращают молодежь.