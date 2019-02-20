Известная актриса заявила, что нынешняя жизнь очень напоминает ей 1937 год. Мария Шукшина высказалась о зависти и доносах, в том числе близких людей.

Известная актриса заявила, что нынешняя жизнь оченьнапоминает ей 1937 год. Мария Шукшина высказалась о зависти и доносах, в томчисле близких людей.Если в те годы быломного анонимных доносов, то теперь, как считает артистка и телеведущая, онистали открытыми и лицемерными. По мнению Шукшиной, многие люди прикрываются добродетельюи клевещут на близких, получая за это огромные деньги.По словам телеведущей, "вселяясь в жилищаарестованных, эти "люди" также закрывали свои материальные вопросы...Закрывать-то – они закрывают, но ведь это не что иное, как 30 сребреников... АИуда, как мы все помним, плохо кончил...", – отметила Шукшина. "Много веков прошло, но человек неизменился… Поэтому, если в наше сердце закрадывается зависть к кому-то, тонужно бороться с ней всеми силами!" – цитируетПо словам знаменитости,печальный опыт 1917 года именно об этом и говорит. "Ох, как я сейчас огребу заэти слова свои, но я умею смотреть правде в глаза, и это во мне шукшинское, незадушишь, не убьешь!" – заявила актриса в Instagram.Отметим, нафедеральных телеканалах идет очередная серия программ о личной жизни Марии. Сама актриса не ходит на эти ток-шоу. Однако их посещает ее дочь,третий муж и сестра.Ранее Мария Шукшина предложила найти десять отличий между популярными телепрограммами, прессой и "планом Даллеса". Артстка считает, что ток-шоу развращают молодежь.