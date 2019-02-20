В завершение своего выступления начальник Главка поблагодарил депутатский корпус за участие и содействие в решении наиболее значимых вопросов, стоящих перед гарнизоном московской полиции...

В Московской городской думе состоялся отчет начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова по итогам оперативно-служебной деятельности в 2018 году, где были озвучены показатели работы по охране общественного порядка и расследования преступлений на территории столицы.В своем докладе начальник Главка отметил, что в 2018 году было проведено порядка 28 тысяч массовых мероприятий, в которых приняли участие более 44 миллионов жителей и гостей столицы. Подразделениями Главного управления проведена объемная работа по охране общественного порядка и общественной безопасности на одном из ключевых мероприятий истекшего года – Чемпионате мира по футболу FIFA-2018, который посетили 4,5 миллиона туристов. Также основной акцент в докладе был сделан на снижении уровня преступлений. Московской полиции удалось сохранить положительную динамику последних лет по сокращению преступности.Начальник столичной полиции обратил внимание присутствующих на ряд проблемных вопросов противодействия преступности, решение которых требует активного участия органов законодательной власти.Так, в 2018 году московской полицией проведены проверки 415 объектов фармацевтического бизнеса, в результате которых возбуждено 12 уголовных дел по фактам незаконного оборота сильнодействующих веществ в целях сбыта. Кроме того составлен 141 административный протокол за нарушение правил оборота наркотических веществ и их прекурсоров, а также осуществление предпринимательской деятельности без лицензии. К административной ответственности привлечено 74 юридических лица, в отношении 8 объектов принято решение о приостановлении деятельности до 90 суток. Учитывая достаточно большие розничные обороты аптечных пунктов, Главным управлением направлялись предложения о проработке соответствующих законодательных инициатив.Олег Баранов заявил о необходимости проработки дополнительных мер, направленных на повышение эффективности противодействия мошенничествам, совершаемым дистанционным путем, а также использования преступниками при проведении платежей, так называемой, криптовалюты.Как следствие переход на использование безналичных, в том числе онлайн платежей, привел к увеличению количества мошенничеств, совершенных с использованием сети «Интернет». Несмотря на то, что эффективность работы правоохранителей по их раскрытию возросла в 10 раз, данное направление также требует совершенствования.Еще одним вопросом для законодательного урегулирования стало пресечение преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства. В 2018 году подразделениями по вопросам миграции Главного управления проведена процедура обязательного дактилоскопирования в отношении более 500 тысяч иностранных граждан. Однако представители стран входящих в Евразийский экономический союз освобождены от получения обязательных разрешительных документов на право осуществления трудовой деятельности на территории Российской Федерации и, тем самым, освобождены от прохождения дактилоскопической регистрации. Начальник столичного Главка предложил поддержать законодательную инициативу, прорабатываемую МВД России, об обязательном дактилоскопировании всех иностранных граждан, въезжающих в Российскую Федерацию. Данная мера позволит вести более точный дактилоскопический учет иностранных граждан и выявлять лиц, представляющих оперативный интерес, а также окажет сильное профилактическое воздействие.В завершение своего выступления начальник Главка поблагодарил депутатский корпус за участие и содействие в решении наиболее значимых вопросов, стоящих перед гарнизоном московской полиции, а также отметил, что проводимая совместная профилактическая работа дает положительные результаты.«Криминогенная обстановка в городе постоянно меняется. Московской полицией реализуются новые формы обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений, направленные на развитие положительного образа города», - подчеркнул Олег Баранов.По итогу заседания депутаты Мосгордумы единогласно проголосовали за принятие отчета начальника Главного управления МВД России по г. Москве.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве