Фигурант, житель Вязниковского района, был задержан полицейскими «по горячим следам».

В ночь с 3 на 4 февраля текущего года в дежурную часть УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение о разбойном нападении, произошедшем у одной из букмекерских контор города.Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе потерпевший, 60-летний местный житель, рассказал, что некоторое время назад, находясь в помещении заведения, познакомился с мужчиной, который попросил у него в долг денег. Потерпевший в просьбе отказал, а когда вышел на улицу, знакомый напал на него, ударил бутылкой и, забрав имевшиеся деньги в сумме 1000 рублей, скрылся.«По горячим следам» сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили личность подозреваемого, 33-летнего жителя Вязниковского района.Фигурант был задержан на территории Вязников 4 февраля и доставлен в городское УМВД. В содеянном подозреваемый сознался.В отношении фигуранта следственным управлениям УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ (разбой).Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.