Лера Кудрявцева на протяжении нескольких лет жалуется на проблемы со спиной. На сей раз ситуация настолько обострилась, что популярная телеведущая обратилась за врачебной помощью и продемонстрировала, как ее спасают медики.

Лера Кудрявцева на протяжении нескольких лет жалуется на проблемы со спиной. На сей раз ситуация настолько обострилась, что популярная телеведущая обратилась за врачебной помощью и продемонстрировала, как ее спасают медики.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram в приложении Stories выложила фотографию, где крупным планом запечатлела банку, которую специалист присосал к ее коже. Под прозрачной емкостью видно, как то место, где расположилась банка, покраснело и поднялось. "Опять спина. Хнык", – пожаловалась телеведущая.Судя по обстановке, приехала на лечебную процедуру в больницу. Ради приема врача, чьей задачей является спасение от болей, ведущая отложила работу и заботы о маленькой дочери Марии.Ранее жаловалась на боли от межпозвоночной грыжи. Более того, телеведущей рекомендовали сделать операцию, однако та так и не решилась на хирургическое вмешательство. На протяжении многих лет ее гламурную блондинку мучают страшные боли в спине. Обувь на каблуке стала для нее настоящим испытанием.В интервью уверяла, что порой ее выносили на руках после концертов. Что она только не перепробовала: иглоукалывание, банки, массаж, остеопатию, мануальную терапию. А результата все нет. В связи с травмой у телеведущей даже начала отниматься нога. Судя по свежим кадрам, блондинка так и не справилась до конца с проблемами и продолжает лечение.