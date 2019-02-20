Без изменений оставил Останкинский суд столицы приговор бывшей супруге артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской - 200 часов обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Таким образом, апелляционная жалоба защиты Цымбалюк-Романовской оставлена без удовлетворения.

Без изменений оставил Останкинский суд столицы приговор бывшей супруге артиста Армена Джигарханяна Виталине Цымбалюк-Романовской — 200 часов обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Таким образом, апелляционная жалоба защиты Цымбалюк-Романовской оставлена без удовлетворения.В ноябре прошлого года мировой суд столичного Останкинского района признал Цымбалюк-Романовскую виновной в нарушении неприкосновенности частной жизни — преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 137 УК РФ, — и назначил ей наказание в виде 200 часов исправительных работ.Суд также частично удовлетворил иск Армена Джигарханяна о компенсации морального вреда, взыскав с бывшей супруги в его пользу 200 тысяч рублей. Теперь приговор вступил в законную силу и подлежит исполнению.Было установлено, что для тайного видеонаблюдения за супругом Цымбалюк-Романовская организовала установку скрытой видеокамеры в одном из рабочих кабинетов театра Армена Джигарханяна — она была вмонтирована в потолочный плинтус.Впоследствии, как гласят материалы дела, содержащая личную тайну запись, сделанная этой камерой, была продемонстрирована в эфире одного из центральных телеканалов. Брак Джигарханяна и Цымбалюк-Романовской был расторгнут 27 ноября 2017 года мировым судом Кунцевского района Москвы.