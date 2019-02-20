Вспомогательный корабль ВМС Германии Werra и турецкий тральщик Akcakoca вошли в Черное море. Они относятся к постоянной противоминной группе НАТО. Также в нее входит пара судов из Румынии и Болгарии.

Вспомогательный корабль ВМС Германии Werra и турецкий тральщик Akcakoca вошли в Черное море. Они относятся к постоянной противоминной группе НАТО. Также в нее входит пара судов из Румынии и Болгарии, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник.Визит немецкого Werra был запланирован давно. Он зайдет в два болгарских порта – Бургас и Варна.Werra – флагман группы. Он относится к судам класса "Эльба", предназначенных для ремонта небольших военных кораблей прямо в море и снабжения их топливом, продовольствием и боеприпасами. Одновременно немецкое судно может обслуживать до пяти тральщиков.Напомним, в конце 2018 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что альянс будет наращивать свое присутствие в регионе. Плюс он уточнил, что в минувшем году корабли военного блока провели в акватории Черного моря 120 дней, что на 40 дней больше, чем в 2017 году. Кроме того, морская авиация НАТО стала чаще вылетать на патрулирование.