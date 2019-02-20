Бывшая российская спортсменка сообщила своим поклонникам, что скоро станет мамой во второй раз. Новость появилась на странице Марии Комиссаровой в Instagram.

Бывшая российская спортсменка сообщила своим поклонникам, что скоро станет мамой во второй раз. Новость появилась на странице Марии Комиссаровой в Instagram.Женщина призналась, что больше не может скрывать радостное известие от своих подписчиков. добавила, что сейчас у нее начался новый триместр. "Все, больше не могу молчать! Я беременна! Так тяжело вам не рассказывать было, а ведь уже 13 недель, 2-й триместр начался. Ну что, кто догадывался?", – написала она. К тексту лыжница добавила видеозапись, на которой она показывает клинику, в которой проходит обследование, и хвастается снимками УЗИ.Пользователи поздравили бывшую спортсменку и пожелали здоровья ее семье. "Маша, вы большие младенцы! Вы очень вдохновляете! Здоровья вам и сил!", "Какое счастье! Ты героическая женщина! Здоровья вам!", "Вы такая молодец! Восторгаюсь вашей силой!", "Не сдержалась и заплакала от счастья!", "Очень хорошая новость", – написали комментаторы.Напомним, в феврале 2014 года получила тяжелую травму позвоночника во время тренировки на Олимпиаде в Сочи. В тот же день она была доставлена в ближайшую больницу, где была прооперирована. Спустя несколько дней спортсменка отправилась в Мюнхен для повторной операции. Сейчас бывшая спортсменка продолжает лечиться в Испании.