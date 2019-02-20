Канал Ю запускает уникальное реалити-шоу Беременна в 16. Проект обещает быть резонансным и многому научить как родителей, так и детей. На его презентации корреспондент Дни.Ру встретился с Марией Погребняк, которая сама рано стала мамой.

Канал "Ю" запускает уникальное реалити-шоу "Беременна в 16". Проект обещает быть резонансным и многому научить как родителей, так и детей. На его презентации корреспондент "Дни.Ру" встретился с Марией Погребняк, которая сама рано стала мамой."Я забеременела в 18 лет, -рассказала Мария в эксклюзивном интервью "Дни.Ру". – Причем произошло это случайно.Я не пила таблетки, а предохранялась при помощи пластыря, но мы поехали наотдых в Турцию, он там случайно отклеился и произошло зачатие ребенка"."Для меня, конечно, случившееся стало шоком,хотя мы с Пашей (футболист Павел Погрябняк, ныне нападающий клуба "Урал" – Прим.ред.) уже довольно давно к тому моменту были вместе, часто обсуждали возможноепополнение в семье, – продолжает Мария. – Прежде мама мне говорила, что надо доучиться, начатьработать, а уж потом думать о полноценной семье. Но когда узнала пробеременность, то поддержала меня, тем более, что сама забеременела в 19 лет. Безусловноподдержал и муж, и его родители".Об аборте жена футболиста даже недумала. "У нас очень верующая семья и мама уже лет с 15 мама внушала мне, какправильно себя вести, что надо знать девушке, как не совершить глупостей, чтобыпотом всю жизнь не терзаться и не навредить здоровью", – уверяет ."Когда я родила, то пошла учиться накурсы и родители часто помогали, оставаясь с внуком, – улыбается Мария. – А когдамы уезжали жить в Европу, то там уже нам помогали няни".Сегодня в счастливой семье Марии иПавла Погребняк растут уже трое сыновей. И Мария не исключает, что дети будутеще. "Очень хочется теперь дочку, хочетсяснова ощутить радость заботы о младенце, – улыбается Маша. – Но маленькомуребенку надо уделять много времени, которого сейчас просто нет я же работаю, мужтоже очень занят. Но есть и более интимная причина, по которой я пока больше небеременею. Дело в том, что в роду у моего мужа часто рождаются двойняшки илидаже тройняшки. Поэтому не исключено, что когда решимся на дочку, то получимдвух (смеется)".